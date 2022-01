En vertu d’un format modifié, du 1 er au 8 mai, ce seront les équipes AA-Élites, AA et A qui disputeront leurs parties. Du 9 au 15 mai, ce sera au tour des formations de calibre AAA, BB et scolaire de sauter sur la glace.

(Québec) Face à la propagation rapide de la COVID-19 et en raison des mesures actuellement en place, la direction du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a annoncé que l’évènement prévu en février sera reporté du 1er au 15 mai 2022, sous une nouvelle formule.

La Presse Canadienne

Tout indique que les conditions sanitaires ne permettront pas de présenter un évènement d’envergure, ni même de pouvoir tenir un simple tournoi de hockey en février, ont conclu les responsables de l’évènement dans un communiqué publié tôt jeudi matin.

L’organisation dit continuer d’appuyer ses décisions sur une même ligne directrice : prioriser la santé et la sécurité de tous les participants.

« Il s’avère très peu probable que la situation se résorbe au point tel que l’on puisse réaliser le tournoi en février », a admis Patrick Dom, directeur général du tournoi.

« On y a cru jusqu’au bout, mais maintenant, il vaut mieux avancer avec une autre solution. On a évalué les différentes alternatives au courant des derniers jours et la meilleure option pour nous est vraiment de repousser (au) début mai. »

Après consultations auprès des diverses équipes concernées, des bénévoles, des partenaires, des bailleurs de fonds et des membres du conseil d’administration, entre autres, la grande majorité s’avère en faveur à ce changement, selon le directeur général du tournoi.

En vertu d’un format modifié, du 1er au 8 mai, ce seront les équipes AA-Élites, AA et A qui disputeront leurs parties. Du 9 au 15 mai, ce sera au tour des formations de calibre AAA, BB et scolaire de sauter sur la glace.

« Cela n’a pas été une simple tâche de déplacer le tournoi. Notre plus gros enjeu a été la disponibilité du Centre Vidéotron. C’est au travers de spectacles et de parties des Remparts de Québec que l’horaire sera bâti. Nous n’avons nul autre choix que de tenir l’évènement sur deux semaines pour arriver à arrimer tout cela », explique Dom, qui dit demeurer très enthousiaste.