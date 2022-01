Cette nouvelle annonce survient alors que 22 joueurs du Canadien ont dû se soumettre au protocole de la COVID-19 depuis les dernières semaines, en plus de deux entraîneurs.

(Montréal) Les joueurs du Canadien devaient reprendre le collier vendredi à Brossard, mais ce ne sera pas le cas.

Richard Labbé La Presse

La direction du Canadien a confirmé jeudi après-midi que le repos forcé de la formation montréalaise va devoir se poursuivre jusqu’au 8 janvier inclusivement. Dans la Ligue américaine, les matchs du Rocket de Laval, qui étaient prévus pour les 7 et 8 janvier à la Place Bell, sont également reportés à une date ultérieure.

Cette nouvelle annonce survient alors que 22 joueurs du Canadien ont dû se soumettre au protocole de la COVID-19 depuis les dernières semaines, en plus de deux entraîneurs. Le dernier match du club, disputé le 1er janvier en Floride contre les Panthers, avait été amorcé avec une formation réduite de deux joueurs en moins.

Déjà, il avait été annoncé que tous les matchs du Canadien qui devaient être présentés cette semaine au Centre Bell étaient reportés à une autre date. Un cinquième match, celui du 12 janvier contre les Bruins, a été déplacé à Boston, et un sixième, celui du 15 janvier contre les Devils du New Jersey, a également été reporté à une date ultérieure.

Face à cette situation, cela vient donc signifier que le prochain match du Canadien au Centre Bell serait celui du 27 janvier, face aux Ducks d’Anaheim.

Dans un communiqué diffusé jeudi après-midi, le Canadien précise que « l’organisation a suivi et continuera de suivre toutes les recommandations quant à la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté, telles que mises en place par la LNH ainsi que les autorités locales. »

S’il n’y a pas d’autres mauvaises surprises, le club montréalais pourrait donc reprendre l’entraînement au centre de Brossard en date du 9 janvier. Chez le Rocket de Laval, le retour à l’entraînement est aussi prévu à cette date, à la Place Bell.