Evans et Romanov s’ajoutent aux absents…

Ça ne s’améliore pas pour le Canadien. Déjà mal en point, l’équipe a annoncé avoir ajouté les noms de Jake Evans et Alexander Romanov à la liste des joueurs soumis au protocole de la COVID-19.

Guillaume Lefrançois La Presse

Evans et Romanov sont les sixième et septième membres du CH ajoutés à cette liste au cours des quatre derniers jours. Les autres sont Paul Byron, Cayden Primeau, Louie Belpedio, Gianni Fairbrother et Brandon Baddock.

Dans l’impossibilité de rappeler des joueurs, le Tricolore pourrait donc disputer le match de samedi après-midi, contre les Panthers de la Floride, avec une formation incomplète.

Dominique Ducharme doit rencontrer les médias à 11 h 40 pour faire le point sur la situation.