Pour une deuxième journée de suite, une équipe a déclaré forfait pour un match au Championnat du monde de hockey junior.

Guillaume Lefrançois La Presse

Après les États-Unis mardi, c’est au tour de la Tchéquie de renoncer à disputer un match. Les Tchèques ont en effet déclaré forfait pour leur match prévu mercredi après-midi contre la Finlande.

Les Finlandais remportent donc la rencontre par défaut, par un pointage de 1-0. Comme il s’agit du tour préliminaire, la Tchéquie n’est pas éliminée du tournoi. Elle subit cependant sa troisième défaite en trois matchs, ce qui compliquera sa tâche pour accéder aux quarts de finale.

Dans son annonce, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) précise que c’est un résultat positif d’un joueur à un test de COVID-19 qui est à l’origine de l’annulation du match. Ce cas positif force en effet l’équipe tchèque à se placer en quarantaine.

Selon le confrère Bob McKenzie, cette quarantaine durera 24 heures et les joueurs seront testés deux fois pendant cette période.

Les équipes participant au mondial junior sont théoriquement contraintes à des bulles, à Edmonton et à Red Deer. Elles se sont soumises à une quarantaine de 48 heures à leur arrivée en Alberta et doivent s’en tenir à des allées et venues entre l’aréna et l’hôtel.

Malgré ces dispositions, la COVID-19 s’est visiblement invitée au tournoi.