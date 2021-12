Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Remontée victorieuse des Panthers face aux Rangers MacKenzie Weegar, Carter Verhaeghe et Anthony Duclair ont tous marqué en troisième période lors d’une remontée des Panthers de la Floride pour vaincre les Rangers de New York 4-3, mercredi soir. Artemi Panarin a obtenu un but et une mention d’aide pour les Rangers. Mika Zibanejad et Chris Kreider ont également trouvé le fond du filet pour la formation new-yorkaise. Igor Shesterkin, qui a raté les huit derniers matchs des siens en raison d’une blessure au bas du corps, a repoussé 28 lancers dans la défaite. Anton Lundell a aussi fait brasser les cordages pour les Panthers. Leur gardien Sergei Bobrovsky a stoppé 30 tirs. Weegar a marqué à l’aide d’un tir des poignets du côté du bâton de Shesterkin pour son premier filet de la saison. Ce filet a nivelé la marque à 2-2 après 5 : 56 de joué en troisième période. Verhaeghe a inscrit le but pour donner l’avance aux Panthers avec un tir du cercle gauche à 10 : 31 au troisième vingt. Duclair a suivi quelques minutes plus tard avec son 10e but de la saison pour doubler l’avance des siens. Kreider a marqué avec 45 secondes à faire alors que les Rangers avaient retiré Shesterkin en faveur d’un sixième attaquant. Les deux équipes ont repris du service après une pause des Fêtes prolongée. C’était le premier match des Panthers en 13 jours et le premier des Rangers en 12, compte tenu de la pause allongée de Noël en raison de la montée des cas de COVID-19 dans la LNH. Charlie Mccarthy, Associated Press

Les Devils mettent fin à une série de six revers PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Yegor Sharangovich (17) célèbre son but marqué en troisième période. Jack Hughes et Jesper Bratt ont tous les deux amassé un but et deux aides pour guider les Devils du New Jersey vers une victoire de 4-3 aux dépens des Sabres de Buffalo, mercredi soir. Le sixième but de la saison de Hughes a procuré une avance de 3-2 aux Devils en troisième période. Yegor Sharangovich a accentué l’avance à 4-2 seulement 2 : 22 plus tard. Dougie Hamilton a également touché la cible pour les Devils, qui ont mis fin à une séquence de six défaites. Mackenzie Blackwood a stoppé 20 lancers pour obtenir une première victoire depuis le 8 décembre. La troupe du New Jersey est revenue de la pause de Noël sans Tomas Tatar et Jimmy Vesey, qui se retrouvent dans le protocole de COVID-19 de la LNH. Il s’agissait du premier match en 12 jours des Sabres, après quatre parties remises. Ils manquaient les services de six joueurs et de l’entraîneur-chef Don Granato. Tage Thompson a marqué deux buts en deuxième période pour les Sabres, ce qui lui permet de prendre le premier rang de l’équipe à ce chapitre avec 12 réussites. À son premier match dans la LNH, le défenseur Ethan Prow a complété le pointage pour l’équipe locale. Ukko-Pekka Luukkonen a repoussé 38 rondelles dans une cause perdante. Joe Yerdon, La Presse Canadienne

Les Capitals viennent à bout des Predators PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Les joueurs des Capitals festoient à la fin de la rencontre. Evgeny Kuznetsov a inscrit un but tardif en désavantage numérique et les Capitals de Washington ont eu raison des Predators de Nashville au compte de 5-3, mercredi soir. Effectuant un retour au jeu après une absence de 18 jours, Kuznetsov a décoché un tir des poignets d’un angle restreint pour aider les Capitals à battre les Predators pour une première fois en neuf matchs, si on remonte à 2017. Il s’agissait du 10e but de la campagne de Kuznetsov et d’un premier depuis qu’il a quitté les protocoles de COVID-19 de la LNH, plus tôt mercredi. John Carlson a obtenu un but et trois mentions d’aide pour les Capitals, qui ont pris les devants 3-0 en première période avant de laisser filer leur avance dans les huit premières minutes du deuxième engagement. Lars Eller, Nic Dowd et Carl Hagelin ont aussi trouvé le fond du filet pour l’équipe de Washington, qui s’est hissée au premier rang de la section Métropolitaine, deux points devant les Hurricanes de la Caroline. Dmitry Orlov a récolté deux assistances et Ilya Samsonov a réalisé 17 arrêts pour les Capitals, qui disputaient un premier match en 10 jours. Filip Forsberg a inscrit son 14e but de la campagne, un sommet pour les Predators. Yakov Trenin et Luke Kunin ont également noirci la feuille de pointage. Juuse Saros a bloqué 32 lancers devant le filet des Predators, qui ont raté une occasion de s’emparer du premier rang de la section Centrale. Ian Nicholas Quillen, La Presse Canadienne