Coup de théâtre en Alberta : le Championnat du monde junior est annulé. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) ne l’a pas encore annoncé, mais plusieurs médias affirment qu’une annonce est imminente.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les cas de COVID-19 avaient forcé l’annulation d’un match mardi et de deux autres mercredi.

Seulement neuf matchs ont pu être joués en bonne et due forme, au cours de ce tournoi présenté à Edmonton et à Red Deer.

Les équipes participant au mondial junior étaient théoriquement contraintes à des bulles. Elles se sont soumises à une quarantaine de 48 heures à leur arrivée en Alberta et devaient s’en tenir à des allées et venues entre l’aréna et l’hôtel. Contrairement à la bulle que la LNH avait créée lors des séries 2020, par contre, les hôtels n’étaient pas à l’usage exclusif des équipes, et d’autres clients y étaient aussi logés.

Au cours de la journée, mercredi, des témoignages publiés par des journalistes présents sur place en disaient long sur l’étanchéité de la bulle en question. Le confrère Chris Peters, du site DailyFaceoff, a par exemple raconté qu’un mariage était prévu mercredi soir à l’hôtel où logent les équipes des États-Unis et de la Suède.

Plus de détails à venir.