Emerance Maschmeyer (38) et Coyne Schofield (26).

PHOTO MICHAEL THOMAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les matchs prévus les 3 et 6 janvier sont annulés

(Edmonton) À la suite de discussions entre Hockey Canada et USA Hockey, les deux derniers matchs de la Série de la rivalité ont été annulés, mardi.

La Presse Canadienne

Ces rencontres devaient avoir lieu à Edmonton et Red Deer, les 3 et 6 janvier.

Comme plusieurs joueuses et membres du personnel de l’équipe canadienne sont actuellement soumis à des restrictions découlant des protocoles liés à la COVID-19, Hockey Canada et USA Hockey ont convenu que les matchs ne pourraient pas être disputés.

« Les risques associés à la tenue (des matchs), moins d’un mois avant que nos équipes ne s’apprêtent à compétitionner aux Jeux olympiques, sont trop importants pour qu’on termine la série contre les États-Unis », a affirmé Gina Kingsbury, directrice des activités hockey à Hockey Canada.

« C’est toujours désolant de devoir modifier notre calendrier et de ne pas pouvoir affronter les Américaines.

« Malheureusement, nous devons prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité de nos athlètes et la préparation de l’équipe, afin que tout le monde reste en santé et puisse aller à Pékin. »

La Série de la rivalité aura duré six matchs et non neuf comme prévu.

Le Canada a gagné quatre fois, dont deux victoires en prolongation.

Un match qu’on anticipait le 20 décembre à St. Paul au Minnesota avait aussi été annulé, en lien au coronavirus.