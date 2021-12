Samuel Montembeault défendra la cage du Canadien de Montréal, mardi soir, face au Lightning de Tampa Bay, tandis que l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard et le défenseur Corey Schueneman disputeront leur premier match en carrière dans la LNH.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Montembeault en sera à un premier départ depuis le 26 novembre. Il présente un dossier de 1-4-1 avec une moyenne de 3,65 et un taux d’efficacité de ,897 en huit sorties cette saison.

Le Québécois âgé de 25 ans sera devant le filet puisque Carey Price (genou) et Jake Allen (COVID-19) ne sont pas disponibles.

Le Canadien a neuf joueurs à l’écart en raison du protocole de la LNH lié à la COVID-19. Sept autres joueurs sont également sur la touche en raison de blessures.

Le Tricolore comptera sur seulement quatre joueurs qui ont un salaire de plus d’un million, soit les attaquants Jonathan Drouin et Brendan Gallagher, ainsi que les défenseurs David Savard et Brett Kulak. Seulement six des 20 joueurs en uniforme ont au moins 100 matchs d’expérience dans la LNH.

« Il faut s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde, a souligné Drouin. Il y a des gars qui en seront à leur premier match. Tout le monde doit être à l’aise avec le système, même si le jeu ne change pas. »

Harvey-Pinard jouera à la gauche de Ryan Poehling et Cole Caufield. Choix de septième tour du Canadien en 2019, 201e au total, Harvey-Pinard a inscrit cinq buts et neuf aides en 24 rencontres avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, cette saison.

« C’est certain que les circonstances sont particulières avec la COVID et les blessés, mais je ne le vois pas comme ça, a le natif de Jonquière âgé de 22 ans. Peu importe, ce soir, c’est un rêve pour moi. Je vais tout donner. »

Pour sa part, Schueneman n’a jamais été repêché dans la LNH et il fera ses débuts à 26 ans.

« Ça a été un long parcours, parfois difficile, parfois frustrant, mais je n’ai jamais arrêté de travailler », a dit celui qui a récolté deux buts et cinq aides en 19 matchs avec le Rocket cette saison.

« J’ai toujours rêvé à ce jour et je savais que ça arriverait éventuellement », a ajouté Schueneman, qui devrait évoluer en compagnie de Sami Niku.

Le Canadien en sera à son premier match depuis le 16 décembre, quand il a défait les Flyers de Philadelphie 3-2 en fusillade. Ses quatre matchs suivants ont été remis en vertu d’éclosions de COVID-19 à travers la LNH.

Par ailleurs, le Canadien a rappelé le défenseur Louie Belpedio au sein de son groupe de réserve. L’Américain âgé de 25 ans a inscrit quatre buts et autant d’aides en 24 rencontres avec le Rocket cette saison.

Belpedio a disputé quatre rencontres dans la LNH au cours de sa carrière, toutes avec le Wild du Minnesota. Il a récolté deux aides.

Dans le camp du Lightning, Maxime Lagacé sera devant le filet puisque les gardiens Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott sont inscrits au protocole de la LNH lié à la COVID-19.

L’attaquant étoile Brayden Point effectuera pour sa part un retour au jeu. Point a été limité à 16 matchs cette saison et n’a pas joué depuis le 20 novembre en raison d’une blessure au haut du corps. Il a récolté sept buts et six aides cette saison.

Le défenseur Sean Day disputera un premier match dans la LNH.

Derek Lalonde agira comme entraîneur-chef en l’absence de Jon Cooper, inscrit au protocole COVID-19 du circuit. Le directeur du développement des joueurs Jean-Philippe Côté sera également derrière le banc.