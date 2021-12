Il n’y a pas de victoires morales, même quand le Canadien arrache un point aux champions en titre de la coupe Stanley malgré une formation affaiblie par les blessures et la COVID-19.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Ondrej Palat a marqué en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a vaincu la formation montréalaise 5-4, mardi soir à l’Amalie Arena.

Palat a fait bouger les cordages après 36 secondes de jeu en période supplémentaire, quelques instants après que Jake Evans eut perdu l’équilibre en sortie de zone.

Corey Perry avait créé l’égalité avec 20 secondes à faire en temps réglementaire pour le Lightning.

Le Lightning avait joué un tour semblable au Tricolore le 7 décembre, marquant deux buts tard en troisième période pour l’emporter 3-2.

« La différence entre la victoire et la défaite n’est pas grande dans cette ligue, a rappelé l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme, visiblement frustré par le résultat final. Ce sont des petites choses qui font la différence, qui vous permettent d’avoir du succès.

« Ces choses-là, vous les contrôlez. Je pense que nous les avons faites ce soir, mais nous devons les répéter chaque soir. »

Brayden Point, qui disputait un premier match depuis le 20 novembre, a réussi un doublé et a amassé une aide, tandis que Ross Colton a aussi inscrit un but pour le Lightning (21-6-4). Victor Hedman et Alex Killorn ont récolté chacun deux aides et Maxime Lagacé, qui disputait un premier match dans la LNH depuis le 8 mai, a stoppé 27 lancers.

Kale Clague et Rafaël Harvey-Pinard, tous deux avec leur premier but dans la LNH, ainsi que Lukas Vejdemo et David Savard ont marqué pour le Canadien (7-21-4). À son premier match depuis le 26 novembre, Samuel Montembeault a repoussé 32 tirs.

Le Canadien a neuf joueurs à l’écart en raison du protocole de la LNH lié à la COVID-19. Sept autres joueurs sont également sur la touche en raison de blessures.

Le Tricolore comptait sur seulement quatre joueurs qui ont un salaire de plus d’un million, soit les attaquants Jonathan Drouin et Brendan Gallagher, ainsi que les défenseurs Savard et Brett Kulak. Seulement six des 20 joueurs en uniforme — Drouin, Gallagher, Savard, Kulak, Nick Suzuki et Cédric Paquette — avaient au moins 100 matchs d’expérience dans la LNH.

« Avec notre situation, nous avons des joueurs qui se retrouvent dans une position où une occasion s’offre à eux, a souligné Ducharme. Les jeunes sont sortis avec énergie. »

Dans le camp du Lightning, l’entraîneur-chef Jon Cooper, les gardiens Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, le défenseur Mikhail Sergachev et l’attaquant Anthony Cirelli étaient notamment à l’écart en vertu du protocole de la LNH lié à la COVID-19.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Hurricanes de la Caroline.

Des hauts et des bas

Malgré les circonstances, le Canadien a connu un bon début de rencontre. Savard et Drouin ont vite défié Lagacé, mais ce dernier a fermé la porte.

Le Canadien a finalement ouvert le pointage après 10 : 46 de jeu. Michael Pezzetta y est allé d’un bel effort individuel. Il a ensuite récupéré la rondelle dans le coin et l’a renvoyée vers le devant du filet. Vejdemo passait par là et il n’a eu qu’à pousser le disque dans une cage abandonnée.

Drouin a bousillé une occasion de creuser l’écart quelques instants plus tard et le Lightning a finalement répliqué à 11 : 38. Point a touché la cible au terme d’une attaque à deux contre un.

Point est revenu à la charge 2 : 32 plus tard. Cette fois, il a fait mouche sur une courte remise d’Alex Killorn après une bévue de Kulak.

Le Canadien a vite répliqué, après 2 : 05 de jeu en deuxième période. Posté devant le filet adverse, Harvey-Pinard a marqué en faisant dévier une remise de Sami Niku à partir du coin.

Le match aurait pu prendre une allure différente à 6 : 09 du deuxième tiers. Gallagher a cru avoir donné les devants au Tricolore, mais les arbitres ont refusé le but, croyant qu’il avait commis de l’obstruction contre Lagacé. Malgré une contestation du Canadien, les responsables vidéo ont confirmé la décision des arbitres et le Tricolore a été puni pour avoir retardé le match.

« Il (Gallagher) est clairement poussé vers le gardien de but. C’est certain que si ce n’est pas le numéro 11 dans son dos, probablement que c’est un but », a affirmé Ducharme en lançant une flèche aux responsables de la LNH.

Colton a donné les devants 3-2 au Lightning alors que la punition du Canadien prenait fin. Il a déjoué Montembeault grâce à un bon tir sur réception à 8 : 11.

Le Lightning aurait pu retraiter au vestiaire pour le deuxième entracte avec une avance beaucoup plus importante.

Killorn s’est buté à Montembeault lors de deux échappées en infériorité numérique.

Le Lightning a aussi été menaçant en avantage numérique. Point et Perry ont officiellement atteint les poteaux autour du filet de Montembeault. Point a aussi été frustré quand sa frappe a bifurqué contre le manche du bâton du gardien du Canadien avant de passer par-dessus la cible.

Le Canadien a augmenté la pression tôt en troisième période et Clague a ramené tout le monde à la case départ après 6 : 11 de jeu. Il a complété une belle montée orchestrée par Ryan Poehling et Cole Caufield en battant Lagacé avec un lancer frappé du côté de la mitaine.

Savard a ensuite donné les devants au Tricolore avec 6 : 51 à faire. Il a intercepté une passe de Gabriel Fortier à la ligne bleue et s’est avancé. Il s’est moqué de Hedman avant de battre Lagacé du côté de la mitaine.

Perry a cependant joué les trouble-fête en nivelant la marque avec 20 secondes à écouler et alors que Lagacé avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.

Palat a ensuite joué les héros en prolongation.

Échos de vestiaire

David Savard croit que le Canadien méritait un meilleur sort.

« Je pense que tout le monde est embarqué dans le même bateau. Nous avons tous poussé dans la même direction. J’ai aimé l’effort du groupe. Nous avons travaillé fort. Nous n’avons jamais lâché, mais c’est décevant de finir la partie comme ça. »

Rafaël Harvey-Pinard était heureux d’inscrire un premier but de la LNH, mais a noté avoir retiré des leçons du match.

« Ce qui m’a marqué, c’est la vitesse du jeu, le temps pour prendre des décisions — ça se joue rapidement. Les gars sont forts. Le match n’est jamais terminé. On l’a vu, avec un mauvais bond à la fin. C’est ça que je retiens de la partie. »

Samuel Montembeault a admis être frustré par le résultat final.

« Ça fait deux fois qu’ils nous font ça. L’autre fois, c’était au Centre Bell. C’est frustrant parce que durant la saison, quand les matchs étaient serrés, nous avions souvent de la misère en troisième période. Là, au contraire, nous avons connu une excellente troisième période. Ça fait mal. Nous voulions la victoire. »