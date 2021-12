Hécatombe chez le Canadien : les noms de cinq joueurs et d’un entraîneur adjoint ont été ajoutés à la liste de surveillance de la COVID-19 de la LNH.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Et ce ne sont pas les moindres. Il s’agit du gardien Jake Allen ainsi que des défenseurs Ben Chiarot, Jeff Petry, Chris Wideman et Joel Edmundson – encore que celui-ci, blessé, ne devait pas jouer à court terme. Éric Raymond, entraîneur des gardiens de but, a lui aussi dû s’isoler du reste de l’équipe.

Ce groupe rejoint ainsi Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli (blessé), déjà en isolement.

À l’entraînement de lundi matin, au complexe Bell de Brossard, on a déjà vu apparaître certains des remplaçants ajoutés à l’escouade de réserve. La LNH et l’Association des joueurs ont annoncé dimanche le retour de ces escouades, créées la saison dernière afin de permettre aux équipes de disposer d’effectifs augmentés en cas d’éclosions de COVID-19.

Les attaquants Brandon Baddock et Cam Hillis, ainsi que le gardien Michael McNiven, de l’équipe de réserve, sont tous présents. Le quatrième membre de ce groupe, le défenseur Gianni Fairbrother, n’y est toutefois pas.

Par ailleurs, l’équipe a officiellement rappelé du Rocket de Laval le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman. Toute l’équipe s’envolera vers Tampa en après-midi afin d’y affronter le Lightning, mardi. Jusqu’à nouvel ordre, la rencontre est toujours à l’horaire, et ce, même si le Lightning est lui aussi décimé par le virus.

Les cas de COVID-19 chez le CH s’ajoutent à une liste de blessés déjà remplie : Carey Price, Shea Weber, Josh Anderson, Christian Dvorak, Joel Armia et Mathieu Perreault sont tous absents à moyen ou long terme. Paul Byron, qui termine sa rééducation après une opération à une hanche, participe pour sa part à l’entraînement complet de son équipe, mais il porte un chandail enjoignant ses coéquipiers à ne pas le frapper.

Dans ces circonstances, l’organisation se retrouve dans une situation inédite : en excluant les joueurs d’âge junior ou ceux se trouvant en Europe, seulement deux joueurs sous contrat peuvent encore être rappelés du Rocket de Laval, soit l’attaquant Jean-Sébastien Dea et le défenseur Louis Belpedio.

Le dernier match du Canadien remonte au 16 décembre dernier ; il avait alors signé une victoire contre les Flyers de Philadelphie. Ses quatre duels suivants contre les Bruins de Boston à domicile, puis sur la route contre les Islanders de New York, les Rangers de New York et les Devils du New Jersey, ont tous été reportés.

L’équipe ne s’est pas entraînée depuis huit jours. L’organisation a mis toutes ses activités sur pause le lundi 20 décembre dernier.