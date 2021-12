PHOTO STEPHEN BRASHEAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Seattle) Le Kraken de Seattle sera privé de l’attaquant Brandon Tanev pour le reste de la saison, après qu’il eut subi une déchirure du ligament croisé antérieur.

La Presse Canadienne

Tanev s’est blessé le 18 décembre, contre les Oilers d’Edmonton. Il était allé chercher une deuxième opinion concernant la gravité de sa blessure.

Le Kraken a partagé la nouvelle lundi et elle a mentionné que les informations additionnelles à propos de sa guérison seront disponibles à la suite de son intervention chirurgicale.

Tanev est rapidement devenu un favori chez les partisans de l’équipe d’expansion. Sa saison se termine avec neuf buts et six mentions d’assistance. Il a marqué six buts lors des huit premiers matchs du Kraken.

Tanev avait été le choix du Kraken lors du repêchage d’expansion. Il appartenait alors aux Penguins de Pittsburgh et il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

La troupe de Seattle a également placé l’attaquant Mason Appleton dans les protocoles de COVID-19 de la LNH, devenant le sixième joueur de l’équipe sur cette liste. Appleton s’était entraîné avec ses coéquipiers, dimanche.