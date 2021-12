Dans la journée de dimanche seulement, plus d’une quarantaine de joueurs ont été placés sur le protocole de la COVID-19 par leur équipe.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Certaines formations sont plus touchées que d’autres. C’est le cas du Lightning de Tampa Bay, qui doit affronter le Canadien mardi. Les noms de Pierre-Édouard Bellemare, Mikhail Sergachev, Andrei Vasilevskiy, Brian Elliott ainsi que l’assistant-entraîneur Rob Zettler ont tous été inscrits au protocole. L’entraîneur-chef Jon Cooper s’y trouvait déjà depuis le 21 décembre.

Chez les Maple Leafs, 11 joueurs y étaient entrés entre le 17 et le 21 décembre, mais voilà que trois autres s’ajoutent à la liste : Morgan Rielly, William Nylander et Jake Muzzin. C’est sans compter l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, l’assistant-entraîneur Spencer Carbery et l’entraîneur des gardiens Steve Briere. Quatre autres membres de l’organisation y sont aussi.

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS William Nylander (88) et Morgan Rielly (44) se retrouvent sur le protocole de la COVID-19.

Les Blues de Saint-Louis ne sont pas épargnés non plus. Ils ont annoncé dimanche que Ivan Barbashev, Robert Bortuzzo, Dakota Joshua et James Neal avaient rejoint Oskar Sundqvist (18 décembre) sur le protocole.

Du côté des Stars de Dallas, qui n’avaient encore eu aucune éclosion jusqu’à maintenant, Miro Heiskanen, Joel Kiviranta, Michael Raffl, Jason Robertson et Radek Faksa ont été placés sur le protocole.

On ajoute aussi deux joueurs des Sabres de Buffalo à la liste, soit Dylan Cozens et Mark Jankowski, ainsi que l’entraîneur-chef Don Granato. Vinnie Hinostroza (20 décembre) et Zemgus Girgensons (21 décembre) s’y trouvaient déjà. Les Sabres n’ont eu ni entraînement ni match depuis le 18 décembre.

Du côté du Canadien, trois joueurs sont toujours sur le protocole à l’heure actuelle. Artturi Lehkonen en sera à sa 10e journée d’isolement le 28 décembre. Laurent Dauphin et Mike Hoffman devraient sortir du protocole les 29 et 30 décembre respectivement.

Rappelons d’ailleurs que la Ligue nationale a annoncé le 24 décembre que son calendrier régulier reprendrait le 28 décembre, plutôt que le 26 décembre comme prévu initialement. Cette façon de faire visait à lui permettre d’« analyser les résultats des tests à l’échelle de la Ligue et d’évaluer la capacité des clubs de jouer ».

Les équipes pouvaient cependant retourner à l’entraînement à compter de dimanche, après 14 h. Les joueurs devaient recevoir un résultat négatif à un test de COVID-19 avant de retourner dans les installations de leur organisation.

Quatre matchs sont à l’horaire mardi.

Avec l’Associated Press