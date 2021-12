Les obstacles de la COVID-19 ne se limitent pas à Équipe Canada junior, mais ils lui ont assurément causé des ennuis dans sa préparation en vue du Championnat mondial de hockey junior.

Simon Servant La Presse Canadienne

Pour une deuxième année consécutive, le virus s’est invité au tournoi, qui se déroulera à Edmonton et à Red Deer, en Alberta, et le Canada a vu son nombre de matchs préparatoires diminuer de trois à un seul.

Même si leur préparation a été bousculée, les hommes de Dave Cameron ont battu la Russie 6-4, jeudi soir, et ils ont montré que la chimie semblait être malgré tout bien installée. L’entraîneur-chef admet toutefois que les situations de match sont bien différentes de celles qu’il peut créer lors des entraînements.

« Nous avions compté sur les trois matchs préparatoires pour évaluer notre équipe en situation de jeu, mais les circonstances ont été différentes, a mentionné Cameron. Tu peux jouer avec ardeur contre tes coéquipiers à l’entraînement, mais c’est contre un adversaire, le degré de compétition, le niveau d’excitation et l’exécution passent à un autre niveau. »

Le Canada avait présenté l’une des meilleures équipes de son histoire lors du dernier tournoi, alors que 20 de ses 25 joueurs avaient été sélectionnés en première ronde du repêchage de la LNH. Ça ne l’a tout de même pas empêché de s’incliner 2-0 contre les États-Unis lors du match de la médaille d’or, subissant le premier blanchissage de son histoire en finale du tournoi.

L’attaquant Cole Perfetti fait partie des trois joueurs du Canada qui sont de retour cette année et qui ont vécu cette déception. Le choix de première ronde des Jets de Winnipeg était heureux de voir que Hockey Canada avait prévu une petite sortie d’équipe à Banff pour bâtir la chimie et pour que les joueurs et les entraîneurs puissent apprendre à mieux se connaître.

Selon Perfetti, ce genre d’initiative est aussi importante que les matchs préparatoires et les entraînements pour souder l’équipe.

« Nous avons pu rester à Banff et passer plus de temps ensemble. Individuellement, nous savons que nous avons du talent, de l’intensité et une bonne éthique de travail, mais il faut mettre tout ça ensemble et devenir la meilleure équipe. Nous avons une très grande confiance que nous pouvons gagner ce tournoi, mais il faut devenir une famille. Nous avons vécu de belles choses ensemble à Banff et nous nous améliorons chaque jour », a insisté Perfetti.

Comme chaque année, le Canada est un des favoris pour l’obtention de la médaille d’or et lorsqu’on regarde sa formation, on comprend pourquoi. Il y a 12 choix de première ronde, sans compter Shane Wright et Connor Bedard — qui pourraient tous deux être sélectionnés au premier rang en 2022 et 2023. Six joueurs ont de l’expérience chez les professionnels et trois ont joué quelques matchs dans la LNH cette saison, soit Mason McTavish, Jake Neighbours et Perfetti.

Les dirigeants de Hockey Canada ont l’habitude de former leur équipe comme s’il s’agissait d’un club professionnel et ça se ressent lorsqu’on regarde les 14 attaquants qui ont été retenus. Il y a un bon mélange de talent, de vitesse, d’intensité, de caractère et de capacité à jouer dans toutes les situations.

Ce groupe semble moins explosif que lors du dernier tournoi, alors que tous les attaquants d’Équipe Canada junior avaient été sélectionnés en première ronde au repêchage de la LNH, mais Cameron espère qu’il pourra relever tous les défis qui se présenteront devant lui. Tant en attaque qu’en défensive.

J’espère que je n’aurai pas à trop modifier les trios et à jouer avec les confrontations. Nous avons mis beaucoup de temps pour bâtir ce groupe d’attaquants et si je ne dois pas toucher à grand-chose, ça voudra dire que les combinaisons sont bonnes et qu’elles fonctionnent bien. Nous voulons attaquer les équipes avec des vagues de quatre trios. C’est ce dont tu as besoin pour battre les bonnes formations dans un tournoi aussi court. Nous voulons être à l’aise à jouer des matchs serrés, mais aussi des périodes serrées. Dave Cameron, entraîneur-chef de l’équipe canadienne junior

Cameron souhaite que les joueurs adhèrent à son système de jeu et qu’ils comprennent leur rôle, même si celui-ci sera peut-être plus défensif que dans leur équipe junior.

« Plusieurs de ces joueurs ont des rôles offensifs dans leur équipe junior et je dois leur faire comprendre que nous voulons générer de l’attaque tout en réduisant le nombre d’occasions de marquer de l’adversaire, a-t-il observé. C’est le cliché du jeu sur 200 pieds. Quand les attaques s’échangent des deux côtés, les joueurs se mettent à ouvrir le jeu et ils peuvent prendre de mauvaises décisions. »

Le Canada fera face à une compétition moindre lors de la ronde préliminaire, dans le Groupe A. Il croisera le fer tour à tour avec la République tchèque, l’Autriche, l’Allemagne et la Finlande.

La troupe canadienne tentera de reconquérir la médaille d’or en amorçant son tournoi dimanche soir, contre les Tchèques.

Capitaine Canada

De retour pour une deuxième année d’affilée, Kaiden Guhle a été nommé le capitaine d’Équipe Canada junior. Il a succédé à Bowen Byram et Dylan Cozens, qui avaient pris le relais de Kirby Dach lorsqu’il s’est blessé lors d’un match préparatoire.

Guhle a déjà été capitaine de Canada rouge lors du Défi mondial des moins de 17 ans, en 2018, et il a brièvement campé ce rôle avec les Raiders de Prince Albert, lors de la saison écourtée de 2020-21.

« Kaiden est un professionnel. Il arrive à l’aréna et il travaille fort chaque jour. Il est très humble et il a vécu l’expérience du tournoi l’an dernier. Ça va être bénéfique pour l’équipe, mais aussi pour les entraîneurs », a déclaré Cameron.

« Quand tu es capitaine d’une équipe, tu es la personne sur qui les autres se tournent. Tu dois être là pour tes coéquipiers quand ils ont besoin de toi. Il faut simplement faire les bonnes choses, tant sur la patinoire qu’à l’extérieur », a soutenu Guhle.

Guhle est devenu le troisième espoir du Canadien de Montréal à être nommé capitaine d’Équipe Canada junior, après Éric Desjardins, en 1989, et Kyle Chipchura, en 2006.

Guhle ne sera pas le seul espoir du Canadien à porter le « C » devant son chandail à ce tournoi. Jan Mysak a été nommé capitaine de la République tchèque pour une deuxième année de suite.

Les yeux vers l’avenir

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shane Wright

Le Canada a l’habitude de présenter une formation expérimentée et composée de plusieurs joueurs de 19 ans au Championnat mondial de hockey junior. Il y a tout de même eu une petite place pour Wright et Bedard.

Wright est actuellement le favori pour être le premier choix au total du repêchage de la LNH de 2022 et il est bien connu de Hockey Canada. Il y a à peine quelques mois, il a aidé le Canada à gagner la médaille d’or au Championnat mondial des moins de 18 ans en récoltant neuf buts et 14 points en cinq parties.

Wright a participé au camp de sélection d’Équipe Canada junior en vue du tournoi précédent, mais il n’avait pas été retenu. Il cherchera à être un leader même s’il est le deuxième plus jeune joueur de l’unifolié.

J’ai toujours été parmi les plus jeunes de mes équipes, mais j’ai l’impression que ça ne dérange pas lorsqu’il est temps de performer sur la patinoire. Je tente d’être un leader dans toutes les situations. Je vais essayer de mener par l’exemple grâce à mon jeu et mon éthique de travail et j’espère que je pourrai aider le Canada à gagner la médaille d’or Shane Wright

Bedard, qui est le plus jeune joueur du Canada, est quant à lui considéré par plusieurs comme le meilleur espoir en vue du repêchage de 2023. Il est devenu le septième joueur de 16 ans à percer l’équipe canadienne, après Wayne Gretzky, Eric Lindros, Jason Spezza, Jay Bouwmeester, Sidney Crosby et Connor McDavid.

À travers le tournoi, Wright et Bedard ne seront pas les seuls espoirs admissibles aux prochains repêchages à retenir l’attention.

Les Finlandais Brad Lambert et Joakim Kemell, le Tchèque David Jiricek, l’Américain Logan Cooley, les Slovaques Simon Nemec et Juraj Slafkovsky et le Russe Danila Yurov sont entre autres les espoirs les plus surveillés en vue du repêchage de 2022.

Le Russe Matvei Michkov et le Slovaque Dalibor Dvorsky sont quant à eux les espoirs qui viendront chauffer Bedard pour le premier rang en 2023.

La LHJMQ à l’honneur avec le Canada

Pour une quatrième année consécutive, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est bien représentée avec au moins quatre joueurs au sein d’Équipe Canada junior.

Les attaquants québécois Mavrik Bourque, Xavier Bourgault et Elliot Desnoyers ainsi que le défenseur néo-brunswickois Lukas Cormier en sont tous à une première participation au tournoi et pour Bourgault, l’expérience sera un peu plus spéciale.

Sélectionné en première ronde par les Oilers d’Edmonton lors du dernier repêchage de la LNH, Bourgault pourra montrer toute l’étendue de son talent à ses futurs partisans, après avoir amassé un but et une aide en deux matchs préparatoires à l’étranger avec l’équipe albertaine.

« C’est une motivation de plus de participer à ce tournoi à Edmondon. Je suis le seul joueur du Canada à avoir été repêché par les Oilers alors c’est spécial de revenir ici et ça va être plaisant de jouer devant les partisans », a raconté Bourgault.

La LHJMQ sera également représentée au sein de quatre équipes européennes, soit la Suisse (cinq), la République tchèque (quatre), la Slovaquie (deux) et l’Autriche (un).