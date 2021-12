Le Mondial junior aura-t-il lieu bel et bien lieu malgré la situation sanitaire actuelle ? Le doute s’installe de plus en plus, alors qu’Hockey Canada a annoncé l’annulation du match préparatoire entre la Tchéquie et la Suisse, prévu jeudi à 19 h, « en raison des protocoles liés à la COVID-19 ».

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Hockey Canada n’a pas donné plus d’informations à ce sujet, mais selon le journaliste de TSN Bob McKenzie, un joueur aurait reçu un résultat positif à son test de dépistage. Celui-ci sera naturellement isolé.

Rappelons que les joueurs de toutes les équipes sont testés chaque jour.

Plus tôt cette semaine, la fédération canadienne a décidé de limiter les matchs préparatoires à un seul pour chacune des équipes, plutôt que trois comme c’est normalement le cas. L’ensemble de ces rencontres étaient à l’horaire jeudi. Celui entre le Canada et la Russie, prévu à 19 h, doit toujours avoir lieu.

Voilà déjà plusieurs jours que les 10 équipes sont arrivées à Edmonton et Red Deer. Elles sont confinées à une bulle, qui comprend l’aréna et l’hôtel. Elles ont aussi dû se soumettre à une quarantaine de deux jours à leur arrivée en Alberta, du 15 au 17 décembre.