Le Rocket de Laval pourra-t-il un jour accueillir un match des étoiles ? Pour une deuxième année de suite, l’évènement prévu à la Place Bell est remis.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’édition 2022 du match des étoiles de la Ligue américaine, qui devait se tenir au domicile du Rocket les 6 et 7 février, a été annulée mercredi matin.

« Avec l’évènement qui a lieu dans seulement six semaines et les défis continus concernant la santé et la sécurité, les voyages internationaux et les rassemblements, la Ligue et l’organisation du Rocket estiment qu’il est dans l’intérêt de tous de reporter l’évènement. Nous restons déterminés à présenter la Classique des étoiles à Laval », a déclaré le président de la Ligue américaine, Scott Howson.

L’an dernier, Laval avait également été sélectionnée, mais l’évènement est tombé à l’eau. La Ligue américaine avait quant à elle présenté une saison avec un calendrier réduit et des matchs intradivision seulement. Le Rocket avait même dû disputer tous ses matchs locaux au Centre Bell plutôt qu’à son propre domicile.

Cette année, la saison se déroulait relativement comme prévu jusqu’à la récente vague d’annulation de matchs. Pour l’heure, seulement deux matchs du Rocket ont été remis : celui du 18 décembre à Syracuse, et celui du 29 décembre, prévu à Laval contre ce même Crunch. Cette dernière annulation a été annoncée mercredi.

Au sujet du match du 29, la Ligue américaine affirme, dans son communiqué, que cette rencontre est remise en raison de l’impact de la COVID-19 chez le Crunch de Syracuse, et ne fait aucune mention de la situation au Québec ou de l’obligation de jouer à huis clos.

Série d’annulations

Le Groupe CH est décidément malchanceux dans les circonstances. Le Canadien avait aussi été choisi pour accueillir le repêchage 2020 de la LNH, qui a finalement eu lieu en format virtuel après avoir été repoussé de juin à octobre.

Pour l’heure, l’évènement 2022 doit toujours avoir lieu à Montréal, en juillet.