C’est maintenant officiel : les joueurs de la Ligue nationale n’iront pas aux Jeux olympiques de Pékin en février prochain. La LNH l’a annoncé par communiqué mercredi matin.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le circuit a annoncé du même souffle que la pause qui était prévue en février, le temps des Jeux, sera plutôt utilisée pour réaménager le calendrier, qui a été chamboulé ces dernières semaines. Pour l’heure, 50 matchs ont été remis en raison d’éclosions de COVID-19 qui ont frappé plusieurs équipes.

« Nous avons attendu le plus longtemps possible avant de prendre cette décision afin d’explorer toutes nos options pour que les joueurs puissent participer aux Jeux olympiques, a déclaré Gary Bettman, commissaire de la LNH, dans le communiqué. Mais en raison des obstacles majeurs engendrés par la COVID-19, la participation aux JO n’est plus faisable. »

Détail intéressant : la LNH précise qu’elle utilisera la fenêtre allant du « 6 au 22 février » pour remettre des matchs à l’horaire. Dans les faits, des duels sont actuellement prévus jusqu’au 2 février, mais le match des étoiles est prévu le 5 février à Las Vegas. C’est donc dire que malgré les circonstances actuelles, la LNH entend toujours présenter la classique pas tant annuelle.

L’Association des joueurs (AJLNH) a elle aussi publié un communiqué, donc ce n’était pas une déclaration commune comme on le voit parfois. Mais le message était semblable.

« Depuis que la prolongation de la convention collective a été signée, il y a 17 mois, les joueurs avaient très hâte de retourner aux Jeux olympiques et jusqu’à récemment, on semblait s’y diriger, a rappelé Donald Fehr, le directeur de l’AJLNH. La COVID-19 est malheureusement intervenue, provoquant le report des douzaines de matchs ce mois-ci seulement. Nous devons utiliser la période olympique pour reprogrammer ces matchs.

« Les joueurs et les partisans sont certainement très déçus. Mais jouer une saison de 82 matchs, ce que la pandémie nous a empêché de faire depuis 2018-2019, est très important. »

Tant la LNH que le syndicat des joueurs mentionnent que les joueurs participeront aux Jeux de 2026.

Une saison de 82 matchs est évidemment importante pour la LNH comme pour les joueurs, en raison de la chute des revenus qui a affecté le circuit en raison de la pandémie. La ligue et les joueurs ont un système de partage équitable (50-50) des revenus liés au hockey, et ce sont ces revenus qui servent à établir le plafond salarial.

Aucun chiffre n’a été officiellement avancé quant à la baisse des revenus, mais le fait que le plafond salarial soit fixe depuis 2019 (et qu’il grimpera très peu ces prochaines années) donne un indice de la situation.

L’an dernier, le confrère de The Athletic Sean Shapiro avait avancé le chiffre de 3,6 milliards de dollars de pertes pour la saison 2020-2021, en raison des restrictions du nombre de spectateurs dans les arénas.

De son côté, Elliotte Friedman, de Sportsnet, rapportait mardi les revenus approximatifs par match dans les marchés canadiens : 3,5 millions de dollars à Toronto, 2,3 millions à Montréal et à Edmonton, 1,8 million à Vancouver, 1,4 million à Winnipeg et à Calgary, et 650 000 $ à Ottawa.