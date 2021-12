La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé une pause de ses activités jusqu’au 7 janvier.

Guillaume Lefrançois La Presse

« La sécurité et la santé des joueurs et du personnel demeurent notre plus grande priorité. Ainsi, devant la sévérité de la situation liée au variant Omicron, il était approprié de demeurer prudent et d’allonger la pause des Fêtes », lit-on dans un communiqué diffusé mardi matin.

Les joueurs devront se rapporter à l’entraînement le 3 janvier. La ligue dit travailler sur « une mise à jour de son protocole » afin d’y inclure des « tests préventifs » pour les joueurs et les membres du personnel.