(Edmonton) Hockey Canada a annoncé que le défenseur Kaiden Guhle, un espoir du Canadien de Montréal, sera le capitaine de l’équipe du Canada lors du Championnat mondial de hockey junior, qui aura lieu à Edmonton et Red Deer du 26 décembre au 5 janvier.

La Presse Canadienne

Choix de première ronde du Tricolore, 16e au total, lors du repêchage de 2020, Guhle a commencé la saison avec les Raiders de Prince Albert, dans la Ligue junior de l’Ouest, avant d’être échangé aux Oil Kings d’Edmonton le 1er décembre.

En 20 matchs jusqu’à maintenant cette saison, le défenseur gaucher de 19 ans a inscrit trois buts et 15 mentions d’aide, avec 30 minutes de punition et un ratio défensif de plus-1.

Guhle sera appuyé par l’ailier gauche Jake Neighbours, un coéquipier avec les Oil Kings, et Cole Perfetti, un autre attaquant.

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jake Neighbours

Ce dernier a amorcé la saison avec les Jets de Winnipeg, dans la Ligue nationale de hockey, avant d’être cédé au Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine. Perfetti a contribué à la médaille d’or du Canada au Championnat mondial de 2021.

Guhle, qui en sera à sa deuxième participation au Championnat mondial junior, s’est dit honoré d’avoir été nommé capitaine, d’autant plus qu’il est originaire d’Edmonton.

« Être choisi à titre de capitaine pour le Mondial junior à Edmonton et Red Deer est quelque chose qui me rend vraiment fier, et j’ai hâte de compétitionner avec mes coéquipiers dans le but de gagner une médaille d’or. »

Le Canada a dévoilé sa formation de 25 joueurs le 12 décembre à la suite d’un camp de sélection de quatre jours.

L’équipe canadienne amorcera le Championnat mondial junior 2022 contre la République tchèque, avant d’affronter l’Autriche le 28 décembre, l’Allemagne le 29 décembre et la Finlande le 31 décembre en conclusion de la ronde préliminaire.