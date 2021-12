Les trois prochains matchs du Canadien sont reportés.

Le Tricolore devait s’envoler lundi matin pour Long Island, où il devait affronter les Islanders en soirée. Il était ensuite censé affronter les Rangers de New York, mercredi, et les Devils du New Jersey, jeudi.

Or, la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé dans un communiqué conjoint avoir tiré un trait sur ces trois rencontres, ainsi que sur toutes celles impliquant des équipes canadiennes et américaines du 20 au 23 décembre, en raison des « inquiétudes liées aux voyages transfrontaliers ». On invoque en outre les restrictions fédérales « fluides » sur la circulation des voyageurs entre les deux pays.

Les duels entre équipes américaines pourront toutefois avoir lieu. Les équipes canadiennes toujours en activités – les Flames de Calgary ont fermé boutique jusqu’au 27 décembre – tombent toutes en congé jusqu’au moins au lendemain de Noël.

Hormis ces reports, on réitère la volonté de la ligue et des joueurs de poursuivre la saison comme prévu. « Malgré une hausse des cas positifs parmi les joueurs, les entraîneurs et le personnel hockey, un faible nombre de cas a résulté dans des symptômes sévères », lit-on dans la même missive. Les experts médicaux de la ligue et de l’Association ont ainsi déterminé qu’un arrêt des activités des équipes devait se faire « au cas par cas », en fonction de l’envergure des éclosions ainsi que de l’allure des effectifs en santé disponibles pour jouer des matchs.

Par ailleurs, à la lumière des éclosions récentes, qui causent ou causeront au moins 39 reports de matchs d’ici Noël, la ligue et l’Association des joueurs affirment discuter « activement » de la présence des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de Pékin. Une décision en ce sens devrait tomber « au cours des prochains jours ».

L’incertitude monte depuis plusieurs jours aux quatre coins de la ligue en raison de l’explosion des cas de COVID-19. Cinq équipes du circuit ont d’ailleurs annoncé qu’elles cessaient leurs activités jusqu’au 26 ou au 27 décembre. Le Canadien se retrouve donc de facto dans cette situation, encore qu’il lui sera possible de s’entraîner.

Partout dans la LNH, la COVID-19 fait des ravages. Plus de 100 joueurs ont désormais adhéré au « protocole » du circuit, qui prévoit le monitorage des infections et des cas en observation. Cinq équipes ont annoncé, depuis vendredi dernier, qu’elles mettaient leurs activités sur pause au moins jusqu’au retour du congé de Noël. Des voix s’élèvent pour un arrêt complet du circuit.

Le Canadien n’échappe pas à la tendance, quoiqu’il n’est pas aussi touché que certaines autres équipes. De retour en santé après avoir contracté le virus, Brendan Gallagher et Sami Niku ont retrouvé leurs coéquipiers sur la glace, dimanche, après plus de deux semaines d’absence. Arturri Lehkonen et Cédric Paquette, en revanche, n’y étaient pas. Le premier a officiellement été ajouté au protocole de la COVID-19 samedi. Et le second a été placé préventivement en isolement en attendant le résultat d’un test. Une mise à jour sera publiée par l’équipe ce dimanche à 17 h.

Plutôt que de s’envoler pour New York dimanche, comme prévu, le Tricolore avait convenu de ne partir qu’à 14 h, lundi, soit à peine cinq heures avant le début du match. Une pratique hors norme, mais qui devait permettre aux membres de l’organisation de recevoir deux rondes de résultats de tests additionnels avant de monter dans l’avion.

L’État de New York, par ailleurs, a atteint la barre des 20 000 cas quotidiens à la fin de la dernière semaine. L’augmentation est aussi manifeste au New Jersey, où les hospitalisations ont augmenté de 62 % en deux semaines.

En famille

Même si Brendan Gallagher martèle que les joueurs veulent disputer les 82 matchs de la saison, il ne cache pas que la situation suscite des inquiétudes chez les joueurs et qu’elle est bien présente dans les conversations entre eux. Personne ne veut se retrouver coincé en quarantaine dans une chambre d’hôtel le soir du Réveillon, a-t-il dit.

On comprend qu’on a un travail à faire, mais on veut s’assurer que tout le monde ait la chance de voir sa famille pendant les Fêtes. Brendan Gallagher

Une nuance s’impose à ce sujet : comme l’a indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, la proximité entre New York et le Québec permettrait à un membre de l’équipe atteint de la COVID-19 de rentrer au pays en voiture. Mais Noël passerait tout de même à la trappe, puisque la personne devrait se placer en isolement dès son arrivée.

Gallagher n’a pas « peur » pour autant. « Ça fait deux ans qu’on vit avec ça. Ça ne doit pas affecter notre joie de vivre, a-t-il dit. On veut tous passer du temps en famille. »

Il aurait souhaité que, devant la résistance du variant Omicron aux doubles doses de vaccin, le gouvernement canadien accélère la distribution d’une troisième dose à la population. Car, rappelle-t-il, les vaccins contribuent à ralentir les hospitalisations.

Mais l’inquiétude ne s’arrête pas à celle d’attraper le virus. Car il y a aussi, et surtout, le risque bien réel de le transmettre à ses proches. La contagion a grimpé en flèche avec Omicron.

Plusieurs des joueurs ont des enfants. La conjointe de certains d’entre eux est enceinte. Chris Wideman vient toujours juste d’avoir un bébé, a énuméré Samuel Montembeault. « Les gars ne veulent pas risquer de ramener [la COVID] dans leur famille, a ajouté le gardien. À Noël, ça peut déraper et plusieurs personnes peuvent l’attraper. »

Des rencontres téléphoniques entre l’Association des joueurs et les représentants des 32 équipes de la LNH devaient encore avoir lieu dimanche afin de faire le point sur la situation.

Brendan Gallagher n’est pas fermé à l’idée que cessent les activités de la ligue pour quelques jours si cela a pour effet de disputer tous les matchs devant public. Le CH a joué dans un Centre Bell désert jeudi dernier.

« Mais je préférerais ne pas arrêter », a-t-il tranché.

Prêts à jouer

Chez le Canadien, on se prépare quand même à jouer. Après tout, jusqu’à nouvel ordre, ses trois prochains matchs sont toujours inscrits à l’horaire.

Après que l’entraînement prévu samedi eut été annulé par mesure préventive, celui de dimanche a duré plus d’une heure. Il a notamment permis aux joueurs rappelés d’urgence du Rocket de Laval de s’acclimater aux habitudes du grand club.

Samuel Montembeault a reçu l’assurance qu’il disputerait l’un des trois matchs du voyage. « Si on y va, je suis content », a-t-il dit.

« On a fait ce qu’on avait à faire. Il y a tellement de choses qui sont hors de notre contrôle, il faut être prêt à s’adapter tout le temps », a lancé Dominique Ducharme.

L’entraîneur-chef a rappelé que la seule chose que son personnel et lui pouvaient faire, c’était de renforcer l’importance de la prévention.

Même s’il juge « préoccupant » de constater « ce qui se passe à travers le monde et dans le sport », il garde « confiance » envers la LNH pour assurer la sécurité de tous ses travailleurs.

Cela étant, « le virus, on le connaît bien, il est assez contagieux ». Dans cette optique, « est-ce que ça va être possible de passer complètement à travers sans avoir de nouveaux cas ? », s’est demandé Ducharme.

« Ça va être difficile », a-t-il conclu.