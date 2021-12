(Edmonton) Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique entourant la pandémie de COVID-19 et le variant Omicron, et afin d’assurer la santé et sécurité des participants et de l’ensemble de la communauté au Championnat mondial junior 2022, Hockey Canada a modifié le calendrier préparatoire, qui devait débuter le 19 décembre.

La Presse Canadienne

Le calendrier modifié n’a pas encore été élaboré, mais il n’y aura aucun match préparatoire avant le 23 décembre, ont indiqué les responsables de Hockey Canada, dans un communiqué de presse.

Il est possible que des parties aient lieu le 24 décembre. Ce nouveau calendrier sera disponible dans les prochains jours.

Par ailleurs, Hockey Canada suspend la vente de billets pour tous les matchs préparatoires. Les détenteurs de billets recevront l’information sur les options qui s’offrent à eux une fois le calendrier préparatoire annoncé.

La décision a été prise à la suite de discussions approfondies entre Hockey Canada, la Fédération internationale de hockey sur glace, le comité organisateur local et le comité consultatif médical de l’évènement, de même que Santé Alberta et les Services de santé de l’Alberta.

« Ç’a été une décision déchirante et mûrement réfléchie, et nous comprenons que ce soit difficile pour les joueurs, les entraîneurs, le personnel de soutien et les partisans », a expliqué Scott Smith, président et chef de l’exploitation de Hockey Canada.

« Toutefois, notre objectif est de tenir avec succès un évènement en toute sécurité, et nous allons continuer de prendre toutes les précautions nécessaires pour réaliser cet objectif et remettre des médailles le 5 janvier », a-t-il ajouté.

Au total, 11 matchs étaient prévus au calendrier préparatoire, et chaque équipe devait jouer au moins deux parties avant l’amorce du tournoi, le 26 décembre.

Le Championnat mondial junior 2022 commencera avec deux affrontements à Edmonton et à Red Deer, notamment le match d’ouverture du Canada contre la République tchèque au Rogers Place, à Edmonton.

La ronde préliminaire se terminera la veille du Jour de l’An, et les matchs pour les médailles de bronze et d’or auront lieu le 5 janvier.