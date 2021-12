Les Flames de Calgary, les Panthers de la Floride et l’Avalanche du Colorado sont en pause jusqu’à Noël en raison des éclosions de COVID-19 dans ces équipes. La LNH l’a annoncé vendredi après-midi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les activités des Flames étaient déjà suspendues cette semaine. L’équipe a vu un 19e joueur – l’attaquant Mikael Backlund – inscrit au sein du protocole régissant la COVID-19, vendredi.

Les Flames ont reporté trois matchs cette semaine et avec l’annonce de vendredi, trois autres rencontres s’ajoutent à la liste. Leur prochain match est actuellement prévu le 27 décembre et ils devront reprendre les six matchs annulés quelque part dans les quatre premiers mois de 2022.

L’Avalanche doit quant à elle repousser quatre matchs. Les hommes de Jared Bednar ont joué jeudi soir, subissant une défaite de 5-2 contre les Predators de Nashville. L’Avalanche comptait alors cinq joueurs sur la touche en raison de la COVID-19, dont le gardien numéro un Darcy Kuemper et les défenseurs Cale Makar et Devon Toews.

Les Panthers reportent quant à eux trois matchs. Ils ont eux aussi disputé un match jeudi, un revers de 4-1 contre les Kings, malgré l’absence de sept joueurs en raison du virus.

Il faudra voir si ces matchs reportés auront un impact sur la décision de la LNH de permettre à ses joueurs de participer aux Jeux olympiques. Le circuit a jusqu’au 10 janvier pour annuler la présence des joueurs sans pénalité financière.