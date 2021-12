Le Canadien a rappelé le gardien Cayden Primeau du Rocket de Laval. Pour lui faire une place, l’équipe a cédé à son club-école le défenseur Corey Schueneman.

Guillaume Lefrançois La Presse

Avec son rappel, le Tricolore compte sur trois gardiens dans son effectif.

Primeau sera le gardien du Canadien à l’occasion de la visite des Flyers de Philadelphie au Centre Bell jeudi soir.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a confirmé la nouvelle en matinée. Jake Allen sera son adjoint.

L’équipe a tenu un exercice optionnel jeudi matin. Avant la séance principale, l’attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Sami Niku, qui viennent de sortir de leur isolement après avoir contracté la COVID-19, se sont exercés sur la patinoire avec Carey Price, qui poursuit sa rééducation.

Primeau montre une fiche de 8-6-3 à Laval cette saison, avec une moyenne de 2,77 et une efficacité de ,912. Le jeune homme de 22 ans a aussi disputé deux joutes avec le CH, des défaites de 3-2 contre les Rangers et de 6-0 contre les Penguins.

Norlinder rentre à la maison

Par ailleurs, le Canadien a annoncé que le défenseur Mattias Norlinder poursuivra sa saison chez lui, en Suède. Il s’alignera pour Frölunda, en première division suédoise.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

« Au terme de discussions entre l’organisation, Mattias et son agent, il a été convenu que la meilleure option pour son développement était de retourner à Frölunda pour le moment », écrit le Tricolore dans un communiqué.

Choix de 3e tour (64e au total) de Montréal en 2019, Norlinder a récolté une passe en six matchs dans la LNH cette saison. Il a disputé le même nombre de matchs à Laval, où il a inscrit un but et une aide.

On revient donc au scénario qu’avait envisagé Norlinder en juin dernier, quand il avait signé son premier contrat avec le Tricolore. « On ne sait pas encore ce qui arrivera. Je vais m’entraîner ici à Göteborg cet été. On verra ensuite ce qu’ils diront au camp, si je retourne en Suède ou si je reste à Montréal. Mais je vais probablement jouer en Suède », avait-il alors confié à La Presse.

La donne a toutefois vite changé chez le Canadien à la ligne bleue entre-temps. Shea Weber ne jouera visiblement plus, tandis que Joel Edmundson s’est blessé au début du camp et n’a toujours pas disputé un seul match. De son côté, Norlinder s’est blessé en plein camp d’entraînement et a pu poursuivre son audition lorsqu’il a recouvré la santé.

Avec La Presse Canadienne