Le Canadien de Montréal jouera de nouveau dans un aréna vide, d’abord totalement, puis en partie.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Dans le cadre du resserrement majeur des mesures sanitaires prévues par le gouvernement du Québec afin de contrôler l’explosion des cas de COVID-19 dans la province, la capacité des amphithéâtres de la province sera réduite de 50 % à compter de lundi. Le premier ministre François Legault l’a confirmé au cours d’un point de presse.

Le match de jeudi soir au Centre Bell sera toutefois disputé à huis clos. Les détenteurs de billets de saison ont reçu, un peu avant 17 h, un courriel les informant que la rencontre de jeudi soir contre les Flyers de Philadelphie serait disputée sans spectateurs. La missive indiquait toutefois que cette mesure concerne uniquement cette joute.

L’équipe a ensuite confirmé la nouvelle dans un communiqué, précisant que le sort du dernier match de l’année 2021, prévu ce samedi contre les Bruins de Boston, reste encore à déterminer. Le Canadien, qui disputera les six matchs suivants sur la route, ne reviendra à la maison que le 4 janvier et jouera alors devant une enceinte à « capacité partielle ».

Un gala de boxe doit par ailleurs avoir lieu ce vendredi au Centre Bell. On ne sait pas encore si des spectateurs pourront y assister, et si oui, combien.

Interrogé sur les évènements prévus dans les arénas ou salles de spectacles de la province au cours du week-end, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a indiqué que des « discussions » devaient avoir lieu.

« On n’a pas fait le répertoire de tout ce qui va se passer », a-t-il dit au cours du point de presse. Dans le cas spécifique du Centre Bell, « on a agi rapidement, de façon exceptionnelle ». En ce qui concerne les autres lieux, « on va faire une évaluation des risques ».

Après avoir disputé toute sa saison 2020-2021 à huis clos, le CH avait pu renouer avec ses partisans au mois de mai dernier ; 2500 personnes avaient été admises à compter du match numéro 6 de la série opposant les Montréalais aux Maple Leafs de Toronto. Quelques semaines plus tard, la capacité avait été haussée à 3500, alors que s’amorçait la finale de conférence face aux Golden Knights de Vegas.

L’organisation avait ensuite fait des représentations auprès de Québec afin que 10 500 spectateurs soient admis au Centre Bell. À quelques jours du début de la finale de la Coupe Stanley, France-Margaret Bélanger, qui est aujourd’hui présidente, sports et divertissement du Groupe CH, avait livré un plaidoyer lors d’une sortie médiatique. La Santé publique avait toutefois refusé cette demande.

Par contre, la présente saison s’est jusqu’ici disputée à pleine capacité – enfin presque, car si des 21 302 sièges disponibles, une moyenne de 19 891 personnes ont franchi les tourniquets pour les 15 parties locales du club. Il s’agissait toutefois du plus haut total de la LNH.

Plusieurs équipes du circuit composent présentement avec des éclosions de petite à grande envergure – les Flames de Calgary ont jusqu’ici inscrit le nom de 17 personnes sur le protocole de COVID-19. Aucun joueur du CH n’est présentement atteint par le coronavirus. L’équipe est toutefois la première à disputer un match sans spectateur, et la troisième à réduire sa capacité. En raison des règles imposées par le gouvernement ontarien plus tôt cette semaine, les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto ont déjà annoncé qu’ils réduiraient de moitié la capacité de leur aréna respectif.