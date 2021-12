(Saguenay) La scène avait quelque chose de symbolique, mercredi soir, au Centre Jean-Claude-Tremblay de La Baie. Sur fond d’incertitude en raison du variant Omicron, la ministre Isabelle Charest, le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, et le président de la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, Yanick Lévesque, ont officiellement lancé le Challenge CCM M18 AAA, avant le duel entre les Grenadiers de Châteauguay et le club hôte, les Élites de Jonquière.

JONATHAN HUDON LE QUOTIDIEN

Pour Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, responsable du loisir et du sport et de la Condition féminine, il s’agissait d’une toute première présence à un Challenge M18 AAA depuis son entrée en fonction, en 2018. Pour Jocelyn Thibault, c’est son premier événement majeur depuis qu’il a été nommé à la direction générale de Hockey Québec. Et pour le président du circuit M18, c’est l’occasion de confirmer la qualité du comité organisateur local, mené par Michel Simard et Daniel Nepton.