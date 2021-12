Hockey

Retranché d’Équipe Canada junior

Joshua Roy déçu, mais gonflé à bloc

Au terme de la deuxième et dernière partie préparatoire de son camp de sélections, Équipe Canada junior a renvoyé tous les candidats dans leur chambre d’hôtel. S’ils recevaient un appel, c’est qu’ils étaient retranchés. Plus le temps avançait ce soir-là, plus Joshua Roy croyait en ses chances de participer dès cette année au Championnat du monde de hockey junior puisque l’appel tardait à arriver. Jusqu’à ce que le téléphone se mette finalement à sonner...