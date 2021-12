La hausse des cas de COVID-19 dans la LNH ne ralentit pas. Mercredi matin, les Flames ont annoncé avoir inscrit 17 personnes dans le protocole de la COVID-19 : sept joueurs, trois entraîneurs et sept employés.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’inscription de ces personnes ne signifie pas qu’elles ont toutes présenté un test positif à la COVID-19. Il peut aussi s’agir de contacts proches de cas positifs.

Les sept joueurs sont Rasmus Andersson, Byron Froese, Johnny Gaudreau, Erik Gudbranson, Trevor Lewis, Jacob Markstrom et Tyler Pitlick. À eux s’ajoutent l’entraîneur-chef, Darryl Sutter, son entraîneur associé, Kirk Muller, et l’adjoint Ryan Huska. Les sept employés n’ont pas été nommés.

Les Flames avaient déjà suspendu leurs activités, lundi, après que six joueurs eurent été inscrits dans le protocole de la COVID-19 : Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson, Adam Ruzicka, Chris Tanev et Nikita Zadorov.

Les activités de l’équipe avaient alors été mises en pause jusqu’à jeudi, mais tout indique que les nouvelles de mercredi vont prolonger cette suspension.

Douze noms à Nashville

Les Predators de Nashville sont aussi aux prises avec une possible éclosion. L’équipe a inscrit 12 noms au protocole, dont six joueurs.

Les joueurs sont Mikael Granlund, Ryan Johansen, Matt Luff, Michael McCarron, Philip Tomasino et Ben Harpur. Parmi les six autres personnes, on retrouve l’entraîneur-chef John Hynes, ses adjoints Dan Lambert et Todd Richards et l’entraîneur des gardiens Ben Vanderklok.

Les Predators jouent leur prochain match jeudi, à domicile, contre l’Avalanche du Colorado, et la rencontre est toujours à l’horaire pour le moment.

À Boston, les Bruins ont inscrit le nom de Patrice Bergeron au protocole. Mardi, l’équipe y avait aussi inscrit les attaquants Brad Marchand et Craig Smith.

En milieu de journée, les Red Wings de Detroit ont à leur tour annoncé deux nouvelles inscriptions au protocole de la COVID-19 : les attaquants Robby Fabbri et Michael Rasmussen.

Formation réduite pour les Hurricanes

En Caroline, les Hurricanes ont annoncé mercredi midi que leur match prévu jeudi soir contre les Wings tenait toujours, et ce, même si l’équipe compte six joueurs au sein du protocole (Sebastian Aho, Jordan Staal, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis, Ian Cole et Steven Lorentz).

Selon le confrère Pierre LeBrun, les Hurricanes prévoient actuellement jouer avec 16 patineurs, soit deux de moins que le nombre requis.

La hausse des cas ne touche pas seulement la LNH. Dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), les Otters d’Érié ont interrompu leur saison en raison de 13 cas positifs. Pour l’heure, deux matchs ont été reportés.

Plus près de chez nous, la LHJMQ a annoncé qu’un joueur des Remparts de Québec a été placé en isolement préventif à la suite d’un test positif.

« En concordance avec le protocole de la LHJMQ en matière de COVID-19 qui a été approuvé par la Santé Publique [sic], tous les joueurs et membres du personnel des Remparts ont dû passer un test de dépistage et tous les résultats se sont avérés négatifs », a fait savoir la ligue dans un communiqué.