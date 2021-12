La hausse des cas de COVID-19 dans la LNH ne ralentit pas. Seulement mercredi matin, trois équipes ont annoncé avoir ajouté des noms au protocole de la ligue pour la prévention du coronavirus. Les Flames de Calgary sont les plus mal en point : 17 membres de l’organisation ont été placés en observation, soit sept joueurs, trois entraîneurs et sept employés.

Guillaume Lefrançois La Presse

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’inscription de ces personnes ne signifie pas qu’elles ont toutes présenté un test positif à la COVID-19. Il peut aussi s’agir de contacts proches de cas positifs.

Les sept joueurs des Flames sont Rasmus Andersson, Byron Froese, Johnny Gaudreau, Erik Gudbranson, Trevor Lewis, Jacob Markstrom et Tyler Pitlick. À eux s’ajoutent l’entraîneur-chef, Darryl Sutter, son entraîneur associé, Kirk Muller, et l’adjoint Ryan Huska. Les sept employés n’ont pas été nommés.

Les Flames avaient déjà suspendu leurs activités, lundi, après que six joueurs eurent été inscrits dans le protocole de la COVID-19 : Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson, Adam Ruzicka, Chris Tanev et Nikita Zadorov.

Les activités de l’équipe avaient alors été mises en pause jusqu’à jeudi, mais la ligue a déjà annoncé que cette suspension était prolongée jusqu’à samedi, au moins.

Les Predators de Nashville sont aussi aux prises avec une possible éclosion. L’équipe a inscrit 12 noms au protocole, dont six joueurs.

Les joueurs sont Mikael Granlund, Ryan Johansen, Matt Luff, Michael McCarron, Philip Tomasino et Ben Harpur. Parmi les six autres personnes, on retrouve l’entraîneur-chef John Hynes, ses adjoints Dan Lambert et Todd Richards et l’entraîneur des gardiens Ben Vanderklok.

Les Predators jouent leur prochain match jeudi, à domicile, contre l’Avalanche du Colorado, et la rencontre est toujours à l’horaire pour le moment.

Le cas des Bruins

À Boston, les Bruins ont inscrit le nom de Patrice Bergeron au protocole. Mardi, l’équipe y avait aussi inscrit les attaquants Brad Marchand et Craig Smith. En milieu de journée, les Red Wings de Detroit ont à leur tour annoncé deux nouvelles inscriptions au protocole de la COVID-19 : les attaquants Robby Fabbri et Michael Rasmussen.

Les Bruins doivent affronter le Canadien samedi à Montréal, mais on peut se demander si la rencontre aura lieu comme prévu. Avant d’arriver dans la métropole, l’équipe doit affronter les Islanders jeudi à Long Island, et l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a indiqué aux journalistes que sa formation passerait une nuit additionnelle à New York avant de traverser la frontière. On veut s’assurer qu’un joueur présentant un test positif à la COVID-19 ne soit pas coincé au Canada, où il devrait observer une quarantaine. Citant trois sources à la LNH, le site Boston Hockey Now a révélé que les Bruins étaient en pourparlers avec la ligue afin de reporter leur voyage qui les amènera à Montréal et à Ottawa.

Le journaliste Louis Jean, de TVA Sports, a pour sa part écrit sur Twitter que la ligue et l’Association des joueurs « poursuivent leurs discussions sur le resserrement des protocoles de COVID-19 ». Selon lui, une annonce est attendue dès aujourd’hui, mercredi.

Chez le Canadien, on suit évidemment la situation de près.

« On en a parlé au cours des derniers jours, a confirmé David Savard. On fait tout notre possible pour rester sur la patinoire. Il faut mettre les bouchées doubles sur la prévention, s’assurer de rester le plus en sécurité possible. On fait tous ce qu’on peut en portant nos masques, en se lavant les mains. […] Quand il y a des cas dans l’équipe, on est testés deux fois par jour. »

Au début du mois de décembre, Brendan Gallagher et Sami Niku ont tous les deux été testés positifs. Ils viennent tout juste d’être libérés du protocole et rejoindront bientôt leurs coéquipiers.

« Sur la route, on essaie aussi de faire attention, surtout ces temps-ci, alors que les cas explosent partout où on voyage », a ajouté Savard. Le défenseur a aussi noté que l’Association des joueurs fournissait des mises à jour régulièrement sur les protocoles sanitaires à observer.

« On n’est pas différents du reste de la société : on souhaite un retour à la normale et que tout le monde demeure en santé », a renchéri Ben Chiarot.

Formation réduite pour les Hurricanes

En Caroline, les Hurricanes ont annoncé mercredi midi que leur match prévu jeudi soir contre les Wings tenait toujours, et ce, même si l’équipe compte six joueurs au sein du protocole (Sebastian Aho, Jordan Staal, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis, Ian Cole et Steven Lorentz).

Selon le confrère Pierre LeBrun, les Hurricanes prévoient actuellement jouer avec 16 patineurs, soit deux de moins que le nombre requis.

La hausse des cas ne touche pas seulement la LNH. Dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), les Otters d’Érié ont interrompu leur saison en raison de 13 cas positifs. Pour l’heure, deux matchs ont été reportés.

Plus près de chez nous, la LHJMQ a annoncé qu’un joueur des Remparts de Québec a été placé en isolement préventif à la suite d’un test positif.

« En concordance avec le protocole de la LHJMQ en matière de COVID-19 qui a été approuvé par la Santé publique, tous les joueurs et membres du personnel des Remparts ont dû passer un test de dépistage et tous les résultats se sont avérés négatifs », a fait savoir la ligue dans un communiqué.