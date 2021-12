Un total de 12 joueurs de plus ont été ajoutés à la liste des personnes à l’écart en lien au protocole de la COVID-19 de la LNH, mardi.

La Presse Canadienne

Quatre joueurs des Hurricanes, trois joueurs des Flames, deux des Bruins, deux des Canucks et un des Oilers se sont ajoutés à la liste.

De plus, le match qui devait opposer mardi les Hurricanes de la Caroline au Wild du Minnesota a été repoussé.

La Caroline a ajouté à la liste à l’écart les attaquants Jordan Staal, Andrei Svechnikov et Steven Lorentz, ainsi que le défenseur Ian Cole.

Les Flames ont confirmé que le défenseur Noah Hanifin et les attaquants Milan Lucic et Sean Monahan ont été ajoutés à six autres joueurs et à un membre du personnel dans le protocole de la ligue.

Les attaquants Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson et Adam Ruzicka et les défenseurs Chris Tanev et Nikita Zadorov ont été inscrits sur la liste lundi.

La LNH a reporté trois matchs des Flames ; ceux-ci ne joueront pas avant samedi à domicile, contre Columbus.

Les installations d’entraînement de l’équipe ont aussi été fermées.

Calgary est le troisième club à voir sa saison interrompue par le virus.

Le mois dernier, on a dû reporter trois matchs des Sénateurs et deux des Islanders.

Les Bruins ont quant à eux mis les attaquants Brad Marchand et Craig Smith à l’écart dû au protocole.

Ils n’affronteront pas les Golden Knights à Boston mardi, et la durée de leur absence pourrait aller jusqu’à six matchs (dans le cas d’un isolement qui durerait 10 jours).

Les Bruins ont joué à Calgary samedi.

Chez les Canucks, on a annulé un entraînement prévu mardi matin après que le défenseur Luke Schenn et l’attaquant Juho Lammikko aient contracté le virus.

L’équipe est dans l’attente de résultats additionnels, en vue de la visite des Blue Jackets en soirée.

Vancouver a accueilli la Caroline dimanche. Lundi, les Hurricanes ont placé Sebastian Aho, Seth Jarvis et un membre du personnel à l’écart, en lien au protocole de la pandémie.

Les Canucks ont été le club le plus durement touché par la COVID-19 la saison dernière.

Un total de 21 joueurs et quatre membres du personnel d’entraîneurs ont été testés positifs, menant au report de plusieurs matchs.

Le centre des Oilers Ryan McLeod a aussi été ajouté à la liste à l’écart en raison du protocole.