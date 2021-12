(Pittsburgh) Le Canadien a de nouveau été un adversaire généreux, mardi soir au PPG Paints Arena.

La Presse Canadienne

Evan Rodrigues a inscrit un but et deux aides, Sidney Crosby a amassé deux aides et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu la formation montréalaise 5-2.

Le Tricolore a accordé cinq buts ou plus lors d’une 10e rencontre cette saison, malgré une autre performance plus qu’honnête du gardien Jake Allen.

Après 30 matchs, le Canadien n’a que six victoires à son dossier (6-21-3). Il égale ainsi son pire total à ce chapitre dans son histoire dans la LNH. Il présentait une fiche de 6-18-6 après 30 matchs en 1938-39.

Le trio de Jonathan Drouin, Laurent Dauphin et Jesse Ylönen a été le seul à offrir une performance intéressante pendant 60 minutes. Drouin a récolté un but et une aide, Ylönen a inscrit un premier but dans la LNH et Dauphin a été crédité d’une aide.

Allen a repoussé 26 lancers devant le filet du Tricolore, qui a perdu un septième match de suite (0-6-1). Allen en était à un huitième départ consécutif.

Kasperi Kapanen, Mike Matheson, Brian Dumoulin et Brian Boyle ont été les autres buteurs des Penguins (15-8-5), qui ont gagné un cinquième match d’affilée. Tristan Jarry a stoppé 28 tirs.

Le Québécois Kristopher Letang a été crédité d’une aide et est devenu le 43e défenseur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 points en carrière.

Le défenseur Jeff Petry était de retour au jeu pour le Canadien après une absence de quatre matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il remplaçait Chris Wideman, qui a pu quitter l’équipe pour rejoindre sa conjointe, qui devait donner naissance à leur enfant.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.

Autre soirée frustrante

L’histoire du match aurait pu être bien différente si le Canadien avait profité de ses occasions de marquer en première période, mais Artturi Lehkonen, Nick Suzuki et Mike Hoffman ont tour à tour atteint les poteaux.

À l’autre bout de la patinoire, Jason Zucker s’est joint à la symphonie métallique, voyant lui aussi son tir percuter le poteau à mi-chemin dans l’engagement.

Les Penguins ont été les seuls à marquer lors du premier tiers. Kapanen a battu Allen en faisant dévier une rondelle bondissante au vol à 11 : 08.

Le Canadien s’est tiré dans le pied en écopant trois punitions consécutives tôt en deuxième période. Les Penguins ont été incapables de profiter d’une séquence de 1 : 43 à cinq contre trois, mais ils ont ensuite fait mouche à cinq contre quatre, à 6 : 45. Rodrigues a battu Allen grâce à un tir sur réception foudroyant.

Drouin a toutefois répliqué 14 secondes plus tard, se moquant de Jarry après un bel échec-avant de Dauphin.

Les Penguins sont revenus à la charge avec 8 : 33 à faire en deuxième période. Matheson a fait bouger les cordages grâce à un long tir, alors qu’Allen avait la vue voilée.

Cependant, le Canadien a réduit l’écart avant de rentrer au vestiaire pour le deuxième entracte. Ylönen a marqué avec trois secondes à écouler à la période, à la suite d’une belle mise en scène de Drouin.

Les Penguins ont vite restauré leur avance de deux buts. Dumoulin a surpris Allen à l’aide d’un long tir sur réception. Encore une fois, Allen avait la vue voilée et n’a jamais aperçu la rondelle.

Boyle a ensuite cloué le cercueil du Tricolore en ajoutant le cinquième but des Penguins à 9 : 38.