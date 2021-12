(Calgary) Trois autres joueurs des Flames de Calgary ont été placés sur la liste des membres soumis au protocole de lutte contre la COVID-19 de la LNH.

La Presse Canadienne

Les Flames ont confirmé dans une brève déclaration sur les réseaux sociaux mardi que le défenseur Noah Hanifin et les attaquants Milan Lucic et Sean Monahan ont été ajoutés à six autres joueurs et à un membre du personnel dans le protocole de la ligue.

Les attaquants Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson et Adam Ruzicka et les défenseurs Chris Tanev et Nikita Zadorov ont été inclus sur la liste lundi.

Les ajouts au protocole surviennent un jour après que la LNH a reporté trois matchs des Flames : lundi à Chicago ; mardi à Nashville et jeudi à domicile contre Toronto.

La ligue a déclaré lundi dans un communiqué que les matchs avaient été reportés en raison de la crainte d’une propagation continue et de la probabilité de cas positifs supplémentaires.

Les installations d’entraînement des Flames ont été fermées. Calgary doit accueillir les Blue Jackets de Columbus samedi.

Calgary est devenue la troisième équipe à voir sa saison interrompue par le virus.

Trois matchs des Sénateurs d’Ottawa ont été reportés et les Islanders de New York en ont annulé deux le mois dernier.