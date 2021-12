(Calgary) Brett Brochu a stoppé 18 rondelles et Équipe Canada junior a défait une sélection de joueurs universitaires au compte de 7-2, dimanche, au WinSport Arena de Calgary.

La Presse Canadienne

Brochu, des Knights de London dans la Ligue de l’Ontario, avait défendu la cage des universitaires pendant une trentaine de minutes, samedi, mais cette fois, il a été d’office pendant la totalité du match derrière ses coéquipiers du Canada.

Elliot Desnoyers, William Dufour, Logan Stankoven et Carson Lambos ont tous amassé un but et une mention d’aide pour le Canada, qui disputait le deuxième et dernier match organisé de son camp de sélection.

« Pendant l’avantage numérique de deux hommes, j’ai hérité de la rondelle et il y avait de la circulation devant le filet. J’ai vu un peu d’espace alors j’ai décidé de tirer et heureusement, la rondelle a fait bouger les cordages », a mentionné Lambos à propos de son but.

Luke Evangelista, Olen Zellweger et Ryan Tverberg ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe canadienne. Connor Bedard s’est fait complice de deux réussites des siens.

Neuf joueurs doivent être retranchés, plus tard en soirée. Équipe Canada junior disputera une première partie préparatoire dimanche prochain, contre la Suisse.

« Les joueurs sont arrivés au camp avec une bonne attitude et ils me l’ont montré dans leur façon de s’entraîner, de jouer et de se comporter à l’extérieur de la patinoire. Ils ont fait du très bon travail, a expliqué Cameron. Nous avons apporté quelques changements aux trios et aux paires de défenseurs. Ça fait partie du processus d’évaluation. »

Jake Gricius a obtenu un but et une assistance pour les universitaires, qui ont finalement trouvé le fond du filet après plus de 105 minutes de jeu contre les joueurs du Canada. Tyson Helgesen a aussi marqué dans une cause perdante.

Sebastian Cossa avait blanchi les universitaires, la veille, mais devant leur filet, il a permis quatre buts en 22 tirs. En relève, Dylan Garand a cédé trois fois en 25 lancers.

Les trois gardiens présents au camp de sélection sont déjà assurés de porter les couleurs du Canada au Championnat mondial de hockey junior.

« J’étais très excité par cette nouvelle. C’est gros de déjà avoir cette place et ça permet de se concentrer sur notre jeu avec les joueurs. Nous avons une belle camaraderie entre les gardiens, mais nous nous battons malgré tout pour le poste de numéro un. Nous sommes tous à l’aise avec ça », a déclaré Brochu.