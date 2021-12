(Rochester) Deux buts de Lukas Vejdemo n’ont pas suffi au Rocket de Laval qui a encaissé une défaite de 5-3 contre les Americans à Rochester vendredi.

La Presse Canadienne

Pour les Americans (13-6-0-0), il s’agit d’une cinquième victoire de suite. Dans la victoire, le centre Sean Malone a récolté un but et une aide alors que les défenseurs Mattias Samuelsson et Josh Teves ont obtenu deux mentions d’aide chacun.

Devant le filet, le gardien Mat Robson a effectué 29 arrêts.

Du côté du Rocket (10-10-2-0), c’est Cayden Primeau qui a encaissé le revers devant le filet. Il a repoussé 28 des 32 tirs auxquels il a fait face.

Vejdemo a ouvert la marque en milieu de première période, tout juste après la fin d’un avantage numérique. Il a récupéré son propre retour de lancer depuis l’enclave pour pousser la rondelle dans le filet.

Brandon Biro a répliqué moins de trois minutes plus tard avec son premier de la saison sur un tir qui a dévié, ne laissant aucune chance à Primeau. Puis, Sean Malone a donné l’avance 2-1 aux Americans avant la fin de la période.

Le Rocket a frappé tôt en deuxième engagement pour ramener les deux équipes à égalité. Vejdemo a enfilé son deuxième du match à 1 : 10 sur des aides des Québécois Alex Belzile et Raphaël Harvey-Pinard.

Michael Mersch a toutefois redonné l’avance aux locaux en milieu de deuxième et cette fois ce fut la bonne. Primeau a mal paru sur ce tir des poignets depuis le long de la bande du haut du cercle droit.

Mitch Eliot a creusé l’écart à deux buts en début de troisième période et les Americans n’ont plus regardé derrière.

Tobie Paquette-Bisson a bien tenté de maintenir le suspense en fin de match en marquant avec sept minutes à faire. La tentative de remontée du Rocket n’est cependant pas allée plus loin alors que Ryan MacInnis a confirmé la victoire des Americans en marquant le cinquième but de son équipe dans un filet désert.