(Montréal) Les spectateurs auraient probablement préféré une victoire de leurs favoris, mais ils ont néanmoins célébré à la fin de la rencontre, alors que Marc-André Fleury est devenu le troisième gardien de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 500 victoires, jeudi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Fleury a stoppé 30 tirs pour accomplir l’exploit, aidant les Blackhawks de Chicago à vaincre la formation montréalaise 2-0.

Le gardien natif de Sorel occupe le troisième rang de l’histoire de la LNH au chapitre des victoires, derrière Patrick Roy (551) et Martin Brodeur (691).

Les spectateurs ont souligné l’exploit en scandant le nom de Fleury pendant les dernières secondes de la rencontre.

« Je me suis fait huer pendant plusieurs années et je n’avais jamais mes meilleurs matchs à Montréal, a souligné Fleury. De finalement gagner mon 500e match avec ma famille et mes amis dans l’aréna, et avec l’accueil chaleureux des partisans, ça fait du bien. »

Fleury, qui est âgé de 37 ans, a raconté avoir grandi en idolâtrant les deux gardiens devant lui au chapitre des victoires.

« J’admirais le Canadien, Roy, Brodeur. C’était un niveau, une étape, que je ne pensais pas atteindre, a-t-il dit. D’avoir la chance de commencer si jeune et de faire partie de très bonnes équipes, j’ai été chanceux dans mon parcours. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Jake Allen

Fleury a remporté 375 matchs avec les Penguins de Pittsburgh, 117 avec les Golden Knights de Vegas et huit avec les Blackhawks. Il a admis qu’il avait comme objectif d’atteindre les 500 victoires depuis un certain temps.

« C’était un chiffre que j’avais en tête, que je voulais atteindre avant d’accrocher mes jambières, a-t-il dit. Je suis fier de l’avoir atteint, mais j’ai tellement eu d’appui de mes coéquipiers au fil des ans, des organisations, des entraîneurs des gardiens, des partisans, de mes proches et de mes amis. Ils ont tous été là pour m’aider. »

Fleury a été crédité d’un 69e blanchissage en carrière. Il occupe le 14e rang de l’histoire du circuit à ce chapitre.

Les Blackhawks n’ont pas eu à trop forcer pour s’imposer. Le Canadien n’a généré que très peu d’occasions de marquer, se montrant notamment peu efficace en sortie de zone.

« C’est certain que nous aurions aimé en générer plus (de chances de marquer), a admis l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme. En général, à cinq contre cinq, ç’a été un match un peu comme ça.

« Ils ont marqué le premier but en avantage numérique, puis le deuxième après une erreur. À part de ça, à cinq contre cinq, les deux équipes se sont bien défendues. Il n’y a pas eu beaucoup de chances. »

La troupe de Ducharme a donc continué à accumuler les défaites.

Jake Allen a repoussé 23 lancers devant le filet du Canadien (6-19-3), qui a encaissé un cinquième revers de suite (0-4-1).

Jonathan Toews et Henrik Borgstrom ont touché la cible pour les Blackhawks (10-14-2).

L’attaquant Jesse Ylönen est devenu le 27e patineur différent à enfiler l’uniforme du Canadien cette saison, en relève à Christian Dvorak, blessé au bas du corps mardi.

Le Canadien jouera ses deux prochains matchs à l’étranger : samedi face aux Blues de St. Louis et mardi contre les Penguins de Pittsburgh.

L’affaire des Hawks

La rencontre aurait pu prendre une allure différente si Mike Hoffman avait profité d’une occasion dès les premiers instants de la rencontre. L’attaquant du Canadien a cependant fendu l’air sur une remise de Nick Suzuki à partir de l’arrière du filet, puisqu’il a été atteint au visage par le bâton de Borgstrom. Les arbitres n’ont pas vu l’infraction sur le jeu.

Les ennuis du Tricolore en sortie de zone ont fini par donner des occasions aux Blackhawks. Allen est venu à la rescousse d’Alexander Romanov en frustrant Dominik Kubalik tard dans le premier vingt.

Allen a dû sauver les meubles un peu plus tard quand il a lui-même gaffé derrière son filet. Il a plongé pour tout juste faire dévier un tir du revers de Patrick Kane, qui croyait pouvoir lancer dans un filet abandonné.

Le Canadien a cogné à la porte tôt en deuxième période, mais Ryan Poehling a été incapable de profiter d’une belle remise d’Artturi Lehkonen.

Le reste de la période a été l’affaire des Blackhawks.

Allen a tenu le coup pendant de longs moments. Il a volé un but certain à Alex DeBrincat en étirant le bras droit pour faire l’arrêt avec son bouclier pendant une punition à retardement contre le Canadien.

Le gardien du Tricolore a aussi été alerte aux dépens de Ryan Carpenter, qui a tiré de l’enclave pendant un avantage numérique des Blackhawks.

Philipp Kurashev a également obtenu deux chances d’ouvrir le pointage, mais il s’est buté à Allen.

Les Blackhawks ont finalement percé la muraille devant le filet du Canadien avec 6 : 12 à faire en deuxième période. Toews a touché la cible en avantage numérique en faisant dévier une remise parfaite de Seth Jones.

La première moitié du dernier tiers n’a pas été très animée, puis les Blackhawks ont porté un dur coup aux espoirs du Canadien en ajoutant un deuxième but avec 8 : 00 à faire. Borgstrom a profité d’une confusion entre Romanov et Ben Chiarot pour récupérer une rondelle libre dans l’enclave et surprendre Allen.

Le Canadien a enfin réussi à mettre un peu plus de pression sur la défensive des Blackhawks en fin de rencontre, mais Fleury s’est assuré de pouvoir célébrer devant parents et amis.

Échos de vestiaire

Jonathan Drouin a rendu hommage à Marc-André Fleury.

« Je me suis entraîné avec Marc-André pendant plusieurs étés lorsque j’étais jeune. Il est l’une des personnes les plus gentilles que j’ai rencontrées dans ma carrière. Il est quelqu’un de très humble et qui travaille sur son jeu. Honnêtement, c’est certain que j’aurais préféré le voir gagner son 500e match à la télé demain ou un autre jour, mais je suis content pour lui. C’est bien mérité. »

Brett Kulak a souligné que le Canadien est au moins dans le coup au cours des derniers matchs.

« Il y a beaucoup de choses que nous faisons mieux, que nous avons amélioré et nous nous donnons des chances de gagner. L’important maintenant est de continuer à établir nos forces. Jake (Allen) joue très bien et nous donne une chance de gagner chaque match. Nous devons simplement peaufiner certaines choses et trouver une façon de prendre les devants et bien jouer avec l’avance. »

Jesse Ylönen a noté être plus à l’aise à son premier match dans la LNH cette saison, après avoir vécu son baptême le printemps dernier.

« Mon expérience l’an dernier m’avait permis de voir la vitesse du jeu dans la LNH et le niveau de compétition. J’étais un peu plus à l’aise cette fois-ci. »

Le capitaine des Blackhawks, Jonathan Toews, était heureux d’avoir pu célébrer avec Marc-André Fleury.

« C’est incroyable et ça semble si naturel qu’il gagne ce 500e match à Montréal. C’est le domicile de plusieurs grands gardiens. »