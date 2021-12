Calgary. Banff. Red Deer. Edmonton.

Jean-François Plante Le Droit

L’agenda de Louis Robitaille l’amènera très loin de ses Olympiques de Gatineau au cours du prochain mois. L’entraîneur-chef et directeur général va changer de chapeau en réalisant un rêve de jeunesse entre le 8 décembre et le 6 janvier prochain. Il fera partie du personnel des entraîneurs d’Équipe Canada au Championnat mondial junior qui sera disputé à Red Deer et Edmonton en Alberta.