Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Les Leafs (18-7-2) jouaient également sans l’attaquant Jason Spezza (suspension) et des défenseurs Travis Dermott (blessé à l’épaule) et Rasmus Sandin (blessé au genou).

Les Blue Jackets (13-11-0) étaient privés de l’attaquant Patrik Laine, en raison d’une blessure au muscle oblique. Ils ont maintenant perdu cinq de leurs six dernières sorties.

Oliver Bjorkstrand a marqué deux fois pour les Blue Jackets, Sean Kuraly et Max Domi ont également trouvé le fond du filet.

Nick Ritchie a inscrit son premier but à son 27e match dans l’uniforme des Maple Leafs à la fin de la première période devant 18 793 personnes au Scotiabank Arena.

Reilly a amassé des aides sur les buts en avantage numérique de William Nylander et du capitaine John Tavares et sur les deux buts d’Auston Matthews. Le deuxième filet de Matthews a été marqué sept secondes après que Tavares eut placé les Maple Leafs en avance 4-1 en fin de deuxième période.

Le défenseur Morgan Rielly s’est fait complice de quatre buts et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Blue Jackets de Columbus 5-4 mardi pour mettre fin à une séquence de deux défaites.

Jonah Bronstein, Associated Press

Anthony Stolarz a effectué 15 arrêts au cours de la dernière période pour réussir son deuxième blanchissage en trois départs et sa quatrième victoire consécutive.

Buffalo a perdu cinq matchs de suite et a seulement une victoire lors de ses dix dernières rencontres.

Zegras mène les recrues avec 16 passes décisives. Le joueur de 20 ans a été repêché neuvième au total en 2019 par les Ducks et a récolté huit mentions d’aide en quatre matchs en décembre.

Les Ducks ont ouvert la marque avec un jeu spectaculaire en deuxième période. Trevor Zegras a placé la rondelle sur la lame de son bâton derrière le filet d’Ukko-Pekka Luukkonen et l’a lobée au-dessus de la tête du gardien. Sonny Milano, qui était posté à la droite du filet, a frappé la rondelle au vol pour son huitième but à 5 : 14 de la deuxième période.

Anthony Stolarz a effectué 25 arrêts et les Ducks d’Anaheim ont battu les Sabres de Buffalo 2-0 mardi soir.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Josh Norris, en avantage numérique, Nick Holden, avec son premier but de la saison, et Alex Formenton, en désavantage numérique, ont répliqué pour l’équipe d’Ottawa.

Ilya Sorokin a repoussé 30 des 33 rondelles dirigées vers lui, aidant les Islanders à signer une première victoire depuis le 6 novembre. Ils ont marqué plus de trois buts pour une première fois depuis le 4 novembre.

Kieffer Bellows et Jean-Gabriel Pageau ont trouvé le fond du filet en troisième période et la formation new-yorkaise a mis fin à une séquence de 11 défaites. Elle a tout de même obtenu au moins un point dans un quatrième match d’affilée (1-0-3).

Lee a inscrit son deuxième but du match seulement 27 secondes après qu’Oliver Wahlstrom eut donné les devants 2-1 aux Islanders en deuxième période.

Le capitaine Anders Lee a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Islanders de New York ont finalement retrouvé le chemin de la victoire en battant les Sénateurs d’Ottawa 5-3, mardi soir.

Le pointage aurait pu être plus élevé à l’avantage des Predators, mais Nedeljkovic a stoppé Filip Forsberg et Philip Tomasino lors d’une échappée en deuxième période.

Michael Rasmussen et Robby Fabbri ont inscrit les seuls buts des Red Wings, qui ont mis fin à une séquence de cinq victoires et à une série de cinq triomphes à domicile.

Ryan Johansen, Nick Cousins, Eeli Tolvanen et Fabbro ont aussi fait bouger les cordages pour les Predators. David Rittiche a bloqué 14 tirs.

Roman Josi a inscrit un superbe but en première période et les Predators de Nashville ont battu les Red Wings de Detroit 5-2, mardi soir.

Tanner Jeannot (84) et Nick Leddy (2)

Les Blues battent les Panthers en prolongation

PHOTO SCOTT KANE, ASSOCIATED PRESS Vladimir Tarasenko (91) et Radko Gudas (7)

Pavel Buchnevich a touché la cible dès la 53e seconde de la prolongation et les Blues de St. Louis ont défait les Panthers de la Floride 4-3, mardi soir.

Les Blues ont divisé les honneurs de leurs deux duels consécutifs contre les Panthers. Les deux affrontements ont eu besoin de temps supplémentaire.

Brandon Saad a fait dévier un tir d’Ivan Barbashev pour briser une égalité de 2-2 et offrir aux Blues leur première avance du match, avec 13 : 12 à écouler au dernier tiers.

L’attaquant étoile des Panthers Jonathan Huberdeau a toutefois nivelé le pointage alors qu’il restait 5 : 32 à faire.

Le gardien Ville Husso a quitté la rencontre après le but de Huberdeau et Charlie Lindgren s’est amené en relève, effectuant ses débuts dans l’uniforme des Blues.

Vladimir Tarasenko a amassé un but et une aide alors que Brayden Schenn a ajouté un but pour la troupe de St. Louis. Husso a conclu sa soirée de travail avec 34 arrêts.

Aleksander Barkov et Brandon Montour ont aussi fait mouche pour les Panthers, qui avaient remporté leurs trois dernières sorties.

Maxim Mamin et Carter Verhaeghe ont tous les deux participé à deux buts des Floridiens. Spencer Knight a réalisé 26 arrêts.

Joe Harris, La Presse Canadienne