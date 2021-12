Jujhar Khaira (16) a quitté la glace sur une civière après avoir été frappé par le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba.

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Jujhar Khaira a quitté la glace sur une civière après avoir été frappé par le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba, mardi soir.

Associated Press

Les Blackhawks ont simplement confirmé que Khaira a subi une blessure « au haut du corps ». Il a été transporté en ambulance à l’hôpital Northwestern pour des examens approfondis. L’entraîneur Derek King a dit après le match que Khaira était éveillé et en mesure de parler.

« Tout le monde est ébranlé. Je suis heureux de savoir qu’il va mieux, a dit Jonathan Toews, visiblement sous le choc. Ça a été un peu difficile de se concentrer sur le match [une défaite de 6-2 face aux Rangers]. On cherchait l’émotion pour répondre de la bonne manière. On voulait gagner pour lui, et ce n’était pas la réponse que l’on cherchait. »

La tête de Khaira était baissée au moment de récupérer une rondelle entre ses patins en deuxième période, et Trouba a semblé le frapper au menton et à la poitrine avec son épaule droite. La tête de Khaira a rebondi sur la glace, et il est resté longtemps allongé, sans aucun mouvement.

Le personnel médical a évacué Kahira, sous le regard inquiet des deux équipes, dont certains de ses coéquipiers agenouillés à ses côtés. Sa situation est d’autant plus préoccupante que Khaira a un historique de commotions cérébrales.

Trouba n’a pas été puni sur la séquence, mais s’est battu avec Riley Stillman environ deux minutes plus tard.

Artemi Panarin a récolté deux buts et deux mentions d’assistance, dépassant le plateau des 500 points en carrière dans la LNH. Son brio a aidé les Rangers à obtenir une septième victoire consécutive.

Trouba, Chris Kreider, Kevin Rooney et Barclay Goodrow ont également fait bouger les cordages pour les New-Yorkais. Alexandar Georgiev a repoussé 24 lancers.

Kirby Dach et Erik Gustafsson ont assuré la réplique pour les Blackhawks, qui avaient remporté deux de leurs trois dernières parties. Marc-André Fleury a bloqué 24 rondelles.