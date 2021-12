PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

(New York) L’ailier gauche des Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau, le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman, ainsi que l’ailier gauche des Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel sont les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Huberdeau a mené tous les patineurs de la LNH avec huit aides et neuf points en trois rencontres pour aider les Panthers à signer trois victoires et les propulser au sommet du classement général. Le Québécois a notamment égalé des sommets personnels avec quatre mentions d’assistance et cinq points dans la victoire de 7-4 acquise aux dépens des Sabres de Buffalo jeudi dernier.

En 24 rencontres, Huberdeau vient au troisième rang de la LNH avec 21 aides et au sixième rang avec 29 points.

Hedman n’a été devancé que par Huberdeau avec sa récolte de huit points, dont deux buts en quatre matchs, pour le mener au sommet des pointeurs chez les défenseurs du circuit Bettman avec 26 points (5-21) en 24 rencontres.

Finalement, Guentzel a partagé le sommet du circuit avec cinq buts et a ajouté une aide en trois rencontres pour porter sa séquence de matchs avec au moins un point à 12, la plus longue de sa carrière. Au cours de cette séquence, Guentzel a marqué 10 buts et récolté 16 points.

Il a notamment réussi le quatrième tour du chapeau de sa carrière et sa troisième performance de quatre points dans un gain de 4-1 contre les Canucks de Vancouver, samedi. Guentzel occupe le premier rang des marqueurs des Penguins et le 10e de la LNH avec 13 buts en 24 duels.