Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Panthers battent les Blues en tirs de barrage

Sam Reinhart et Anton Lundell ont marqué en tirs de barrage et les Panthers sont encore venus de l’arrière pour l’emporter 4-3 contre les Blues de St. Louis, samedi.

Maxim Mamin a touché la cible deux fois en temps réglementaire et Reinhart a ajouté un but pour les Panthers. Lucas Carlsson et Lundell ont tous les deux récolté deux assistances.

Sergei Bobrovsky a repoussé 22 lancers pour la troupe floridienne et il a stoppé Ryan O’Reilly pour mettre un terme à la fusillade.

Brandon Saad, Logan Brown et Jake Walman ont trompé la vigilance de Bobrovsky en temps régulier. O’Reilly a participé à deux buts des siens.

Ville Husso a effectué 48 arrêts pour les Blues, ce qui constitue un sommet en carrière.

Les Panthers tiraient de l’arrière 4-1 contre les Capitals de Washington, mardi, et 3-0 face aux Sabres de Buffalo, jeudi, mais ils ont gagné ces deux affrontements. Contre les Blues, ils ont tiré de l’arrière trois fois, mais ils ont créé l’égalité lors de chaque occasion.

Tim Reynolds, La Presse Canadienne