Brendan Gallagher et Sami Niku dans le protocole de la COVID-19

Le Canadien a annoncé jeudi matin que les noms de l’attaquant Brendan Gallagher et du défenseur Sami Niku ont été inscrits au protocole de la COVID-19.

Guillaume Lefrançois La Presse

Aucun autre détail n’a été communiqué, mais Dominique Ducharme devrait théoriquement s’adresser aux médias après l’entraînement matinal de jeudi, en vue du match contre l’Avalanche du Colorado.

Une inscription sur ce protocole ne signifie pas nécessairement que les joueurs ont été déclarés positifs à la COVID-19. Ils peuvent aussi être des contacts rapprochés de cas positifs.

Tous les joueurs du Canadien sont vaccinés adéquatement contre la COVID-19.

Gallagher et Niku sont les premiers joueurs du Canadien inscrits à ce protocole cette saison. L’an dernier, l’équipe avait dû suspendre sa saison pendant 10 jours en raison de cas positifs de Jesperi Kotkaneimi et Joel Armia.

Ailleurs dans la LNH, les Islanders de New York et les Sénateurs d’Ottawa ont également dû observer une pause cette saison et reporter quelques matchs en raison de cas positifs. Les Islanders ont dû reporter deux matchs, les Sénateurs, trois.