(Montréal) Le nouveau président des opérations hockey du Canadien de Montréal, Jeff Gorton, a assisté en personne à un premier match de son équipe cette saison. Et c’était plutôt moche.

La Presse Canadienne

Le Canadien a offert une autre performance décevante, jeudi soir, en route vers une défaite de 4-1 contre l’Avalanche du Colorado.

Un spectateur, probablement exaspéré par le piètre rendement du club montréalais cette saison, a même lancé son chandail du CH sur la patinoire en milieu de troisième période.

« Je n’ai pas de commentaire… J’aime ce chandail-là. J’en suis fier », a répondu sèchement l’entraîneur-chef Dominique Ducharme au sujet de l’incident.

Valeri Nichushkin, Cale Makar, Andre Burakovsky et Gabriel Landeskog ont trouvé le fond du filet pour l’Avalanche (12-7-1), qui a rebondi après avoir encaissé un revers cinglant de 8-3 la veille contre les Maple Leafs de Toronto.

Ben Chiarot fut le seul à riposter pour le Canadien (6-17-2), qui tentait de retrouver le sentier de la victoire après avoir encaissé un revers terne de 2-1 contre les Canucks de Vancouver lundi soir.

Jake Allen a effectué un quatrième départ consécutif devant le filet du Bleu-blanc-rouge, et il a bien fait dans les circonstances avec 30 arrêts.

Privée du gardien Darcy Kuemper — qui s’est blessé durant la période d’échauffement à Toronto —, la formation du Colorado a de nouveau misé sur le gardien suédois Jonas Johansson. Celui-ci, qui avait été déjoué huit fois sur 41 lancers face aux Maple Leafs la veille, a repoussé un total de 19 tirs dirigés vers lui et savouré sa troisième victoire cette saison dans le circuit Bettman.

Comble de malheur pour le Tricolore, Josh Anderson a quitté la rencontre en deuxième période après avoir donné durement contre la rampe derrière le filet de l’Avalanche à la suite d’une mise en échec par derrière du défenseur Kurtis MacDermid. Il n’est pas revenu au jeu par la suite, le Canadien précisant qu’il était blessé au haut du corps.

« En ce moment, on croit qu’il sera absent de deux à quatre semaines », a indiqué Ducharme.

En conséquence, le Canadien a rappelé après la rencontre l’attaquant Laurent Dauphin du Rocket de Laval, son club-école de la Ligue américaine de hockey.

La rencontre a commencé très lentement pour le Tricolore, comme ce fut le cas trois jours plus tôt contre les Canucks de Vancouver.

Le Canadien n’a pas décoché le moindre tir en direction du filet de l’Avalanche en deux supériorités numériques au premier tiers, et n’eut été la spectaculaire mise en échec ratée d’Alexander Romanov sur Makar — qui a entraîné une fracture du nez du Russe — rien n’a été digne de mention.

Les deux équipes se sont ensuite échangé un but chacune sur les unités spéciales en deuxième période. L’Avalanche a d’abord ouvert la marque en infériorité numérique à 3 : 11, gracieuseté de Nichushkin, puis Chiarot a noirci la feuille de pointage en supériorité numérique, à peine trois minutes plus tard.

Makar s’est toutefois assuré que l’Avalanche retourne au vestiaire avec l’avance de 2-1 en poche après avoir décoché un tir de la pointe qui s’est faufilé derrière Allen, avec 4 : 11 à écouler à l’engagement.

L’Avalanche a ensuite frappé tôt au troisième engagement, par l’entremise de Burakovsky. Il n’en fallait pas plus pour assurer la victoire des visiteurs. Et Landeskog a complété le pointage en tirant dans un filet désert avec 2 : 49 à écouler au cadran.

Selon Ducharme, les problèmes récurrents du Tricolore avec l’avantage d’un homme l’ont coulé face à l’Avalanche — il n’a converti qu’un seul de ses cinq jeux de puissance, et n’a jamais véritablement posé de menace pour les hommes de l’entraîneur-chef Jared Bednar.

« C’est certain qu’en avantage numérique, on n’a pas aimé ce qu’on a fait. Donner un but, quand c’est 1-1 ou 0-0, ce n’est pas l’idéal. On est parvenus à aller en chercher un après (celui de Chiarot), mais on veut faire mieux que ça, c’est certain », a indiqué Ducharme, visiblement déçu.

Par ailleurs, l’attaquant Mathieu Perreault, qui a raté 15 matchs après avoir été opéré deux fois à un œil, ainsi que les défenseurs Brett Kulak et Chris Wideman étaient de retour dans la formation partante du Canadien.

Sans surprise, Brendan Gallagher et Sami Niku manquaient à l’appel après avoir reçu un diagnostic positif au coronavirus mercredi soir. Ils seront à l’écart du jeu pour une période minimale de 10 jours, a confirmé Ducharme en fin de soirée.

Le Canadien disputera son prochain match samedi soir contre les Predators, à Nashville.

Échos de vestiaire

Nick Suzuki s’est dit très triste d’avoir vu un partisan du Canadien lancer son chandail sur la patinoire.

« Ce n’est pas une bonne sensation pour les joueurs. En plus, je crois qu’il s’agissait d’un de mes chandails. Je crois que j’ai vu le numéro 4. C’est difficile d’être hué, mais les partisans veulent des victoires. Ils sont habitués à des équipes qui performent, et en ce moment ce n’est pas le cas. Je comprends leur frustration. »

Alexander Romanov, qui portait un masque cachant sa fracture du nez, assure que tous les joueurs donnent leur 100 %, même s’ils n’obtiennent pas les résultats espérés.

« C’est vraiment difficile pour tout le monde ; pour les partisans, et pour l’équipe. Mais nous essayons vraiment de jouer de notre mieux. Nous essayons de retrouver notre jeu. Personne dans ce vestiaire ne donne pas sa pleine mesure, soir après soir. »

Ryan Poehling, qui est tout feu tout flamme dernièrement, a indiqué que ses coéquipiers et lui étaient déçus de ne pas avoir décoché plus de 20 tirs vers le jeune gardien de l’Avalanche Jonas Johansson.

« Oui, (nous sommes déçus) à 100 %. C’était l’une de nos principales lacunes dans ce match-ci. L’entraîneur (Ducharme) a rappelé que leur gardien était un nouveau venu et qu’il avait été malmené la veille (contre les Maple Leafs de Toronto), donc il fallait simplement continuer de diriger des rondelles vers son filet. On y est parvenus, et on a obtenu des retours, mais ils n’étaient de toute évidence pas suffisants. »