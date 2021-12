Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Associated Press

David Perron, James Neal et Klim Kostin ne sont pas disponibles en raison de blessures.

« C’est un obstacle de plus à franchir. »

Il y a un flou quant à savoir si Binnington et Faulk ont des symptômes ou non.

Plus tôt jeudi, les Blues ont inscrit le gardien Jordan Binnington et le défenseur Justin Faulk au protocole de la LNH concernant la COVID-19.

Brandon Saad et Pavel Buchnevich ont riposté pour les Bues, qui tentaient de mériter un troisième gain d’affilée.

Ondrej Palat et Anthony Cirelli ont été les autres buteurs du Lightning, qui avait perdu ses deux derniers matchs.

Hedman a complété un doublé 2 : 20 plus tard.

Victor Hedman a brisé l’impasse à mi-chemin au troisième tiers et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Blues de St. Louis 4-2, jeudi.

Teuvo Teravainen a inscrit les Hurricanes au tableau indicateur, au troisième engagement, et Andrei Svechnikov a nivelé le pointage seulement 105 secondes plus tard.

Norris a sauté sur un retour de lancer et il a enfilé l’aiguille alors qu’il restait 5 : 54 à écouler. Les Sénateurs avaient auparavant laissé filer une avance de 2-0.

Josh Norris a brisé l’égalité seulement 19 secondes après que les Sénateurs aient perdu leur avance et la formation d’Ottawa a battu les Hurricanes de la Caroline 3-2, jeudi soir.

Josh Norris et Brady Tkachuk

PHOTO TONY AVELAR, ASSOCIATED PRESS

Fleury et Vitek Vanecek ont tous les deux conclu l’affrontement avec 25 arrêts.

Nic Dowd, Evgeny Kuznetsov et Garnet Hathaway ont marqué pour l’équipe de Washington, qui montre maintenant une fiche combinée de 0-7 en prolongation et fusillade cette saison.

Alex DeBrincat, Dominik Kubalik et Seth Jones ont trouvé le fond du filet pour les Blackhawks.

Patrick Kane a inscrit le but décisif en fusillade alors que Fleury a eu un peu d’aide de ses poteaux pour guider les Blackhawks vers une troisième victoire en cinq matchs.

Marc-André Fleury a stoppé Alex Ovechkin en tirs de barrage et les Blackhawks de Chicago ont eu raison des Capitals de Washington au compte de 4-3, jeudi soir.

Les Panthers battent les Sabres 7-4

PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS

Anton Lundell a réussi un doublé dont le filet déterminant et les Panthers de la Floride ont effacé un retard de trois buts dans un deuxième match de suite, jeudi, l’emportant 7-4 devant les Sabres de Buffalo.

Aaron Ekblad a aussi marqué deux fois, tandis que Lucas Carlsson a signé un premier filet en carrière.

Sam Reinhart et Jonathan Huberdeau ont chacun ajouté un but et trois mentions d’aide.

La Floride perdait 3-0 après une période et 4-1 après 41 : 16.

Le capitaine Aleksander Barkov ratait un septième match de suite en raison d’une blessure au genou.

Les buts des Sabres ont été l’œuvre de Vinnie Hinostroza (deux fois), Dylan Cozens et Casey Mittelstadt. Buffalo a subi trois revers de suite.

Paul Gereffi, Associated Press