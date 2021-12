Gallagher et Niku à l’écart, Perreault de retour

Une autre journée, une autre mauvaise nouvelle dans le camp du Canadien.

Richard Labbé La Presse

Parmi les tuiles qui s’abattent sur le club depuis le début de la saison, il faut ajouter celle-ci : la COVID-19 qui s’invite chez les joueurs, cette fois en s’attaquant à Brendan Gallagher et Sami Niku.

Les deux hommes ont ramené un test positif mercredi, et ne seront donc pas en uniforme lors du match de jeudi soir au Centre Bell, contre l’Avalanche du Colorado.

Gallagher et Niku sont les premiers joueurs du CH à se retrouver sur le protocole COVID-19 cette saison. L’ex-directeur général Marc Bergevin a lui aussi subi le même sort.

« On attend leurs résultats des tests qu’ils ont dû passer ce matin, mais ils ne joueront pas ce soir, a expliqué Dominique Ducharme. Ils ont eu des tests ce matin et devront en subir un autre demain matin. »

Selon l’entraîneur du Canadien, les deux joueurs ne seraient pas aux prises avec des symptômes liés à la COVID-19. Si jamais les deux joueurs rapportent un autre test positif, ils devront se soumettre à une période d’isolement de 10 jours. Ils pourront revenir avec le club après deux tests négatifs.

La bonne nouvelle, malgré tout : trois autres joueurs vont pouvoir revenir au jeu jeudi soir au Centre Bell, soit Mathieu Perreault, Chris Wideman et Brett Kulak.

Tout cela a d’ailleurs forcé Ducharme à repenser sa formation en vue de ce match contre l’Avalanche, auquel ne devrait pas participer Mattias Norlinder, dont le futur immédiat avec le club demeure incertain.

« Ça dépend aussi de ce qui va arriver avec les résultats de tests, a répondu Dominique Ducharme. Mattias est ici, il prend de l’expérience. J’aimerais ça faire des plans, mais dans notre situation, ça prend un plan B, C, D, E, F… On se prépare à retourner dans la bulle pendant 10 jours. »

Perreault, lui, disputera un premier match depuis le 30 octobre, après avoir subi deux chirurgies à un œil.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Mathieu Perreault

« J’ai manqué un bon bout, et après les opérations, il fallait que je sois au repos complet, a-t-il expliqué. Mais j’ai recommencé à patiner la semaine dernière et je me sens prêt. »

On remarquera par ailleurs que Cole Caufield va se retrouver sur le quatrième trio jeudi soir.

« Avec tout ce qui se passe, il a fallu repenser notre formation, a ajouté Ducharme. Penser à ça trio par trio, comment on peut affronter les trios de l’Avalanche. On s’est assurés de bien répartir nos trios de cette façon-là. Cole, il faut qu’il soit actif, dynamique avec la rondelle. »