Les Olympiennes à un but d’un renversement majeur

C’était la version du « Miracle on ice » des Jeux olympiques de 1980 au Défi de la capitale nationale à Ottawa. Au lieu des Américains contre les Russes dans le match de la médaille d’or, c’était les dames de l’équipe canadienne olympique qui étaient fortement négligées devant Équipe Canada Noir (ÉCN) dans la demi-finale mardi soir.

Jean-François PLante Le Droit

Le tournoi rassemble les 66 meilleurs hockeyeurs de 16 ans au Canada. ÉCN avait clairement été l’équipe la plus dominante du tournoi à la ronde. Elle avait eu raison des Rouges 7-2 et des Blancs 10-5. Étrangement, son match le plus difficile avait été une victoire de 4-1 contre les futures Olympiennes.