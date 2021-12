(Newark) Les Devils du New Jersey en sont venus à une entente avec le joueur de centre Jack Hughes, à qui ils ont accordé une prolongation de contrat de huit saisons, d’une valeur totale de 64 millions US.

Associated Press

Le directeur général Tom Fitzgerald a annoncé la nouvelle mardi après-midi, quelques heures avant que les Devils et Hughes n’affrontent les Sharks de San Jose.

Hughes effectuait un retour au sein de la formation après une absence de 17 parties en raison d’une blessure à une épaule.

« Il s’agit d’une journée fantastique pour l’organisation et pour notre équipe, et pour Jack et sa famille », a déclaré Fitzgerald peu de temps avant le match de mardi. « Tout le monde est gagnant. »

Premier joueur choisi au repêchage de la LNH de 2019, Hughes touchera un salaire de 9 millions la saison prochaine et de 7 millions lors des deux dernières années du pacte, en vertu de la structure de l’entente.

« Je suis tellement excité, pour moi et pour ma famille, de signer ce contrat », a déclaré Hughes.

« J’adore être au New Jersey et j’adore jouer au New Jersey. Je ne voudrais jouer nulle part ailleurs, et nous bâtissons vraiment quelque chose de spécial. Je crois en ce que nous faisons ici, et nous avons une très grande opportunité de connaître du succès pendant longtemps. Ce contrat montre que cette équipe est très engagée envers moi et je suis également vraiment dévoué envers cette organisation. »

David Blitzer, associé principal chez les Devils, a affirmé que l’équipe a entièrement confiance en Hughes.

« Nous savons tous ce que Jack représente pour l’équipe sur la glace et à l’extérieur. Il est un joueur incroyable et une personne fantastique », a déclaré Blitzer.

« Son avenir est incroyablement prometteur et il sera un pilier de notre concession pendant de nombreuses années. »

Âgé de 20 ans, Hughes n’a pas encore accumulé beaucoup de points, ce qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il a joué avec de faibles équipes. Fitzgerald a ajouté que les coéquipiers de Hughes devraient admirer et imiter sa façon de jouer.

« Il est un individu très compétitif. Il n’a pas peur d’aller là où il y a de la circulation. »

Hughes a obtenu deux buts et une aide en deux parties jusqu’à maintenant cette saison. En ajoutant ces deux matchs à ses deux premières campagnes dans la LNH, Hughes a amassé 55 points, dont 20 buts, en 119 rencontres.

Hughes a inscrit 31 de ces points en 2020-2021, incluant 11 buts en 56 parties. Il a terminé au deuxième rang au sein de l’équipe pour le nombre de points, l’an dernier, et s’est classé premier chez les Devils avec une récolte de 142 tirs.

Il a été le seul attaquant à prendre part aux 56 matchs des Devils en 2020-2021.

Hughes a représenté les États-Unis lors des Championnats du monde de hockey junior en 2018 et en 2019.

« Il est un excellent joueur et nous pensons qu’il peut devenir l’un des joueurs élites dans la ligue », a ajouté Fitzgerald. « Au fur et à mesure où il se développera et prendra de la maturité, son potentiel deviendra illimité. »

Luke, son frère cadet, a été le premier choix des Devils – quatrième au total – lors de la séance de sélection de la LNH de 2021. Il joue actuellement avec l’Université du Michigan.

Par ailleurs, Quinn Hughes, leur frère aîné, évolue à la ligne bleue avec les Canucks de Vancouver.