Le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, a répondu aux questions des médias lundi matin, au lendemain du congédiement de Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson. Voici quelques-unes de ses réponses.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Au sujet de la décision de congédier Marc Bergevin :

« J’ai pris cette décision parce que c’était nécessaire. Notre début de saison est inacceptable et quelque chose devait être fait pour changer de direction. Je n’ai d’autres options que de procéder à ces changements afin d’améliorer la structure de nos opérations hockey. Là, on tourne la page. [C’est] un nouveau départ. »

À propos du moment choisi pour prendre cette décision :

« Je voulais réfléchir, pendant la dernière année du contrat de Marc, pour vraiment voir comment ça allait se dérouler. C’est sûr qu’on a mal commencé la saison au début et j’avais espoir que [le vent] allait tourner, mais ça a continué à mal aller pendant une période plus longue que ce que j’avais prévu. C’est très récemment que j’ai pris la décision de commencer à trouver des remplaçants. »

« Marc et moi, on a commencé à avoir des discussions ensemble pour un prolongement potentiel l’année passée. Ç’a pris plus de temps que prévu. Après avoir réussi à jouer en finale, on a eu encore des discussions ensemble. Ce n’est pas avant septembre que j’ai dit : peut-être qu’on est mieux d’attendre avant de prolonger le contrat. J’avais une grande réflexion à faire. »

Au sujet du contrat de Jeff Gorton :

« C’est un contrat à long terme. Je suis très heureux qu’on ait réussi à l’avoir parce qu’il a une réputation excellente, non seulement comme personne, mais comme DG, recruteur… Pour cette organisation, on est chanceux de l’avoir à long terme. »

« [Son mandat] est d’être une des deux personnes qui gèrent cette organisation. Il se joint à nous comme VP senior des opérations hockey. À court terme, c’est sûr que j’ai besoin de lui pour gérer les dossiers de l’équipe. Mais bientôt, quand on va arriver à trouver notre DG, c’est une équipe qui va travailler ensemble. »

« Je pense que d’avoir deux personnes pour faire le travail, avec l’expertise qu’amène Jeff et celle du nouveau DG, ça nous rendra meilleurs. Ça nous permettra de prendre de meilleures décisions, que ce soit en termes de repêchage, de développement ou de recruter plus de diversité dans l’organisation. »

Concernant le congédiement de Trevor Timmins :

« Trevor est quelqu’un qui a dédié tous ses efforts au Canadien. Il a eu de bons et de moins bons coups. C’est un ami aussi, quelqu’un que j’aime beaucoup, qui va bien faire ailleurs. Mais pour moi, c’était très important de prendre cette décision. Au fil des années, nous avons eu deux troisièmes choix au total, et aujourd’hui aucun d’eux n’est avec l’équipe. »

À propos de la vision à long terme :

« Je viens juste d’embaucher Jeff Gorton avec un contrat à long terme. J’ai très hâte de trouver le DG et ça va être à eux de discuter ensemble de la nouvelle vision, des changements, de ce qu’on veut accomplir : une reconstruction complète ? J’ai très hâte d’avoir une conversation avec eux, mais c’est trop tôt pour répondre à cette question. »

« Je suis très à l’écoute et je pose beaucoup de questions. J’essaie de me faire une opinion. Si une reconstruction m’est proposée, je vais la prendre au sérieux. »

Concernant l’embauche d’un directeur général bilingue :

« Nous vivons dans une province qui est, je ne sais pas le pourcentage, mais principalement francophone. C’est essentiel que les personnes qui communiquent avec les fans de façon régulière soit capable d’échanger avec eux. »

« Dans notre marché, nous devons respecter la langue, autant le français que l’anglais, même si nous avons des fans à travers le monde. C’est unique, mais aussi compliqué. »

« Ce sera une recherche exhaustive [pour trouver le nouveau DG]. Nous regarderons partout pour trouver la bonne personne. Le plus rapide ce sera, le mieux, mais pas aux dépens de trouver la meilleure personne. »

Au sujet de ce nouveau départ :

« Nous voulons établir de nouveaux standards d’excellence sur le plan des opérations hockey et améliorer la façon dont nous gérons l’équipe sur la patinoire et en-dehors de celle-ci. Ces nouveaux standards incluent plusieurs améliorations organisationnelles très importantes tels qu’être meilleurs au repêchage ainsi qu’au développement et au soutien de nos joueurs afin qu’ils aient du succès dans notre marché. Notre but est d’être une équipe qui rivalise avec les meilleurs. »

Concernant son long silence médiatique des derniers mois :

« Vous me connaissez depuis 2009 et je ne pense pas qu’il y a eu un moment où je suis sorti publiquement pour parler de la performance de l’équipe. Ça, c’est le rôle du DG. Mon rôle, c’est de le soutenir. Notre DG est sorti plusieurs fois pour parler de son équipe, mais je ne l’ai jamais fait et je ne vais jamais le faire dans le futur non plus. »

Un message aux partisans :

« Je ne peux vous remercier assez pour votre soutien indéfectible durant ces moments difficiles et décevants. Je procède à ces changements significatifs aujourd’hui afin d’obtenir de meilleurs résultats. La passion et le support incroyables que vous avez démontrés lors de la dernière finale de la Coupe Stanley étaient extraordinaires. Je vais tout faire pour essayer d’amener notre équipe de nouveau en finale, dans l’espoir d’amener la Coupe Stanley à Montréal. »

