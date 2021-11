(New York) La LNH a suspendu l’attaquant des Bruins de Boston Brad Marchand pour trois matchs en raison d’un croc-en-jambe à l’endroit du défenseur des Canucks de Vancouver Oliver Ekman-Larsson.

La Presse Canadienne

L’incident est survenu lors de la deuxième minute de jeu d’une victoire de 3-2 des Bruins, dimanche. Marchand a d’ailleurs inscrit le but égalisateur et il a mis la table pour le but victorieux.

Alors que Marchand et Ekman-Larsson se bataillaient pour prendre possession de la rondelle, l’attaquant des Bruins a tendu la jambe droite et il a utilisé son haut de corps pour projeter sur la glace le défenseur des Canucks.

Marchand, qui a maintenant été suspendu sept fois depuis qu’il a commencé sa carrière dans la LNH, perdra une somme de 91 875 $ US.

Il pourra revenir au jeu le 8 décembre, lorsque les Bruins croiseront à nouveau le fer avec les Canucks.