(Buffalo) Le Canadien espérait pouvoir miser sur le retour imminent de Joel Edmundson… mais ça devra attendre.

Richard Labbé La Presse

Dominique Ducharme a confirmé vendredi à Buffalo que le défenseur ne sera pas en uniforme vendredi soir face aux Sabres, et qu’il ne jouera pas non plus lors du match suivant, celui de samedi soir à Pittsburgh contre les Penguins.

« Il ne peut toujours pas s’entraîner avec mises en échec, a expliqué l’entraîneur montréalais. On verra s’il obtiendra le feu vert à cet effet lors de notre retour à Montréal. »

Mattias Norlinder sera donc inséré dans la formation, ce soir à Buffalo. Il s’agira d’une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs, un choix que Ducharme avait déjà fait samedi dernier face aux Predators de Nashville, lors d’une victoire. Cédric Paquette sera laissé de côté.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

« Jouer avec 11 attaquants et 7 défenseurs, ça nous donne des options à la ligne bleue, et ça nous donne aussi un rythme différent en attaque, a expliqué le coach montréalais. Dans le cas de Cédric, avec la blessure qu’il a subie, cette petite pause va lui donner la chance de pouvoir retrouver son rythme un peu. »

En ce qui concerne Norlinder, il s’agira seulement d’un troisième match cette saison.

« J’y vais au jour le jour, je me contente de travailler et d’y croire, a commenté le jeune défenseur suédois. Je me concentre sur le match de ce soir. »

C’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet du Canadien ce soir à Buffalo. Jake Allen prendra le relais samedi soir à Pittsburgh contre les Penguins.