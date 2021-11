Le Titan d’Acadie-Bathurst, dans la LHJMQ, a congédié son entraîneur-chef Mario Durocher, jeudi matin.

La Presse

« Nous remercions Mario pour son temps avec le Titan et lui souhaitons le meilleur pour le futur », a écrit l’organisation dans un court communiqué.

Durocher, qui est entraîneur dans la LHJMQ depuis 1992, était à la tête du Titan depuis novembre 2018. C’est Greg Leland, qui était son adjoint, qui assurera le rôle d’entraîneur-chef intérimaire.

Ce congédiement survient alors que le Titan ne connaît pas la saison à laquelle plusieurs s’attendaient. Après 20 matchs, il cumule 9 victoires, 9 défaites et 2 défaites en fusillade. Il se place au 14e rang du classement général du circuit Courteau.

Pendant la saison morte, l’équipe a fait l’acquisition d’Hendrix Lapierre des Saguenéens de Chicoutimi en échange de deux attaquants, deux choix de premier tour en 2022 et 2023 ainsi que des choix de troisième tour en 2022 et de quatrième tour en 2023. Dès lors, elle s’est placée dans la catégorie des équipes qui aspiraient à la Coupe du Président, d’autant plus qu’elle compte aussi sur une brigade défensive expérimentée et trois autres attaquants appartenant à des équipes de la Ligue nationale : Riley Kidney (Montréal), Jacob Melanson (Seattle) et Cole Huckins (Calgary).