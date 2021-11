Vers la fin de la première période, l’écran géant du Capital One Arena nous a montré le visage de Michael Sgarbossa en gros plan.

Richard Labbé La Presse

Souriant, manifestement détendu, l’attaquant des Capitals, un habitué des patinoires de la Ligue américaine, blaguait avec un coéquipier, comme un joueur de ligue de garage le ferait après avoir réussi un but chanceux. En fait, Sgarbossa avait l’air tellement détendu que c’en était presque gênant pour la visite.

La visite, bien sûr, c’est les joueurs du Canadien, qui ont passé la première période à tourner en rond dans leur territoire. Cela a donné le ton à une assez longue soirée, qui a fini 6-3, à l’avantage de Capitals beaucoup plus talentueux.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Ilya Samsonov (30) bloque un tir de Brendan Gallagher (11).

Le pire, c’est que les Capitals ont plusieurs noms d’importance sur leur liste des blessés, dont Lars Eller. Ils ont aussi dû jouer à seulement cinq défenseurs à partir de la deuxième période, parce que Justin Schultz s’est blessé en cours de route. Pour la plupart des adversaires, cela aurait été un avantage marqué.

Mais le Canadien n’est pas un adversaire bien dangereux ces jours-ci.

« Si j’avais déjà des solutions, on aurait apporté des correctifs à l’heure qu’il est, a soupiré Brendan Gallagher. C’est frustrant, on a du mal à enchaîner des bons matchs. On a eu ce qu’on méritait. »

En effet. En fait, cette soirée a tellement mal viré pour le Canadien qu’en troisième période, Evgeny Kuznetsov en était rendu à tenter des passes par-derrière entre ses patins, pendant que ça riait de bon cœur dans les estrades. Un peu comme vers la fin des Douze travaux d’Astérix, quand les gladiateurs mangent une volée face à des Gaulois trop forts.

Frustrant ? Probablement, oui.

« Ils ont marqué le premier but et ensuite, assez rapidement, on a écopé d’une punition, a ajouté Dominique Ducharme. Ils ont fait 2-0, et on s’est retrouvés à jouer sur les talons.

« On n’a pas eu une bonne première période. Le match s’est joué là. On était prêts, on savait à qui on avait affaire. On parle de confiance, du côté psychologique… Ces deux buts rapides nous ont mis sur les talons, et on a mal réagi après. »

C’est d’ailleurs un problème récurrent : cette saison, quand le Canadien se retrouve dans un trou, il n’y a personne pour saisir la corde et la lancer vers le haut, au loin, pour permettre au reste du groupe de s’accrocher et de s’en sortir. « On n’arrive pas à faire ces jeux-là, qui permettent de se replacer dans un match », a admis Ducharme.

Le match de mercredi soir est venu nous rappeler à quel point plus rien ne fonctionne. Jeff Petry, de toute évidence, est incapable de camper un rôle de défenseur numéro un, en tout cas pas sur une longue période. Ce vétéran, qui jouait si bien la saison passée, a raté sa couverture sur le premier but des Capitals, et était assis au banc des punitions lors du deuxième.

Cela vient s’ajouter aux autres souhaits de la direction qui ne sont pas en voie de se réaliser : une progression rapide pour Cole Caufield, une progression rapide pour Alexander Romanov, une guérison rapide pour le genou de Carey Price, des performances solides de Jake Allen… Autant d’éléments sur lesquels la direction du club espérait pouvoir compter au moment de planifier la présente saison. Mais les jeunes ne progressent pas, des vétérans déçoivent, et le joueur le plus utile des dernières séries n’est toujours pas là.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Jake Allen

Dans cette situation, quand rien ne tombe en place, il est impossible d’avoir du succès. Le Canadien est en train d’en faire la démonstration soir après soir.

En hausse : Artturi Lehkonen

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Nick Jensen (3) et Artturi Lehkonen (62)

Un but et une passe, et une récolte de 8 points à ses 8 derniers matchs.

En baisse : Jeff Petry

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Jeff Petry (26) et Justin Schultz (2)

Ce défenseur vétéran nous avait habitués à du jeu très solide, mais il est méconnaissable cette saison.

Le chiffre

9

Le nombre de matchs cette saison où le Canadien a accordé cinq buts ou plus.

Dans le détail

C’est différent à Washington

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS

En cette ère de pandémie, les arénas se suivent et ne se ressemblent pas. Pendant qu’à certains endroits, comme à Montréal, on effectue un contrôle sanitaire assez serré, notamment avec le port du masque dans les estrades et le passeport vaccinal qui est exigé, ailleurs, c’est parfois différent… C’est certes le cas au Capital One Arena. À l’entrée, il n’y a absolument personne qui a vérifié notre statut vaccinal, et dans les gradins, ça se promenait sans masque comme en 2019. Mais ce n’est pas la chose la plus étrange que nous avons vue en ce mercredi soir ; lors du premier entracte, Action de grâce oblige, le spectacle a été assuré par des patineurs déguisés en dinde, qui ont tenté de jouer au hockey. Ce fut sans doute la pire idée de divertissement dans un aréna depuis la tam-tam cam du Centre Bell.

Ovechkin ne fait pas que marquer

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Alex Ovechkin

Tout le monde parle des buts d’Alex Ovechkin ou encore de ses lacets jaunes, mais de toute évidence, le marqueur des Capitals est beaucoup plus que ça. Ça nous avait échappé, mais le numéro 8 des Capitals peut aussi passer la rondelle, et mercredi soir, il a obtenu trois passes. Cela a porté son total de passes à 18 depuis le début de la saison, et cela lui confère une moyenne de 0,90 aide par rencontre, la plus élevée de sa carrière à ce chapitre. Cela a aussi permis à Ovechkin de récolter un autre match de plus d’un point, le 384e de sa carrière dans cette catégorie. Dans l’histoire de la ligue, seulement 21 autres joueurs ont réussi plus de matchs de plus d’un point qu’Ovechkin.

Paquette de retour, Niku aussi

PHOTO RINGO H. W. CHIU, ASSOCIATED PRESS Cédric Paquette et Sonny Milano

Tel qu’on pouvait le prévoir, Cédric Paquette a effectué son retour au jeu mercredi soir, lui qui n’avait pas joué depuis le 9 novembre. Il n’a toujours pas récolté de point cette saison. Le défenseur Sami Niku a également été ajouté à la formation, le temps de subir une percutante mise en échec de Tom Wilson lors de la deuxième période. Un autre défenseur, Mattias Norlinder, a donc été laissé de côté. En ce qui le concerne, une décision n’a toujours pas été prise quant à savoir s’il restera ici ou retournera poursuivre sa saison en Europe. Plus tôt en matinée, Dominique Ducharme avait affirmé que cette décision allait arriver au terme du présent voyage du Canadien, qui doit se terminer samedi soir à Pittsburgh.

Ils ont dit

On savait que ça ne serait pas facile. On n’a pas été surpris. En première période, ils ont bourdonné toute la période autour de notre filet… Brendan Gallagher

C’est clair qu’on n’est pas la même équipe quand on dispute un match après une victoire. On lève le pied. On affronte de bonnes équipes et ils nous le font payer rapidement. On se retrouve en arrière, on joue du hockey rattrapage et ça peut devenir laid assez rapidement. Jake Evans

C’est un peu de tout qui explique ce qui nous arrive. Le premier but est important sur la route. Parfois, on a de lents départs et c’est dur de revenir dans le match après un lent départ. Ce n’est pas facile d’affronter une équipe comme celle des Capitals et on se doit de jouer avec fierté. Cole Caufield