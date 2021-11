Jake Allen a officiellement reçu le feu vert et il sera à son poste devant le filet du Canadien mercredi, à Washington.

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef du Tricolore, Dominique Ducharme, après l’entraînement de mardi.

Allen a subi une commotion cérébrale le 13 novembre, quand il a été victime d’une violente collision avec l’attaquant des Red Wings Dylan Larkin.

« Le jeu est tellement rapide, ce l’est trop pour s’arrêter et se tasser. Je ne pense pas que c’était intentionnel, il voulait foncer au filet et si j’avais été dans ses souliers, j’aurais fait la même chose », a assuré Allen.

Le cas du Néo-Brunswickois a toutefois démontré l’utilité du protocole des commotions cérébrales de la LNH, car il assure qu’il se sentait bien sur le coup, malgré la force de l’impact.

« Je savais que si je restais étendu, on me retirerait du match. Mais les observateurs indépendants [de la LNH] ont fait leur travail et m’ont retiré du match. Avec le recul, c’était la chose à faire. En faisant les tests, il y avait des trucs qui n’allaient pas. »

Pour son retour au jeu, Allen aura droit à tout un défi en la personne d’Alexander Ovechkin, un type qui n’a pas consulté son baptistaire depuis un bout de temps, semble-t-il. Malgré ses 36 ans, le Russe est en voie de connaître la saison la plus productive de sa carrière avec une récolte de 15 buts et 15 passes pour 30 points en 19 matchs.

Comment le contrer ? « Si quelqu’un avait compris ça, il gagnerait probablement un prix Nobel, a badiné Allen. Ils ont plusieurs menaces en avantage numérique, donc même si tu le neutralises, ils peuvent te battre avec d’autres armes. C’est un franc-tireur. Lui et Patrik Laine ont les meilleurs tirs sur réception de la ligue. Souvent, il y a une courbe dans ses tirs. Il fait des choses que peu de joueurs peuvent faire. »

Sans Kulak

Allen reviendra au jeu et Cédric Paquette s’approche d’un retour. Ducharme a toutefois assuré que Ryan Poehling resterait au centre du quatrième trio même si le Gaspésien est prêt.

Que de bonnes nouvelles pour le Tricolore à l’infirmerie, donc ? Pas si vite. Absent de l’entraînement lundi, Brett Kulak a fait une brève apparition sur la patinoire mardi, pour finalement retraiter au vestiaire. Il ne sera finalement pas du voyage de trois matchs en quatre jours que les Montréalais effectueront à Washington, Buffalo et Pittsburgh. Kulak est blessé au bas du corps.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Brett Kulak

Son absence devrait donc permettre à Mattias Norlinder de poursuivre son audition. Le Suédois formait de nouveau un duo avec David Savard à l’entraînement.

Kulak compte 5 passes en 20 matchs cette saison, et montre un différentiel de -5. Il joue en moyenne 16 min 22 s par match.